Tallinnal kulus Kaarli ja Mere puiestee liiklusmärkidele 30 000 eurot

ERR kirjutas neljapäeval, et äsja valminud Kaarli puiestee rattateel üllatavad liiklejaid kümned jalakäijate ülekäigurada tähistavad liiklusmärgid, mis ääristavad teed pika alleena. Sotsiaalmeedias andsid abilinnapead Kristjan Järvan ja Pärtel-Peeter Pere olukorra kohta vastakaid selgitusi.

Kui palju Kaarli puiesteel liiklusmärkidele ja nende paigaldusele raha kulus, ei osanud keskkonna- ja kommunaalamet välja tuua.

"Kaarli puiestee ülekäiguradade ja märkide paigaldamine polnud eraldiseisev töö. Leping hõlmas nii Kaarli puiestee kui Mere puiestee ühissõidukipeatuste rekonstrueerimist, sealhulgas liikluskorraldusvahendite paigaldamist tervikuna," selgitas Tallinna pressiesindaja Jukko Nooni.

Ta märkis, et Kaarli ja Mere puiestee bussipeatuste rekonstrueerimiseks kulus kokku 939 000 eurot pluss käibemaks ning liikluskorralduse osa maksumus oli kahe objekti peale kokku sellest 30 000 eurot.

Praeguseks on teada, et kõik paigaldatud liiklusmärgid Kaarli puiesteele paika ei jää. Linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et transpordiamet on välja pakkunud lahenduse, kus bussipeatuse algusesse jääb üks jalakäijate ülekäiguraja märk ning selle lõppu teine samasugune. Millal uus lahendus ellu viiakse, ei osanud linnapea veel öelda.