Esmaspäeva tuleb pilvine ja vähese vihmaga

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Ka hommik on pilves. Kohati on udu ja mitmel pool sajab nõrka vihma. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhusoe jääb vahemikku 2 kuni 6 kraadi.

Päev püsib pilves ja kohati sajab vähest vihma. Ennelõunal on veel paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Järgnevad päevad on üpris sarnase ilmaga. Teisipäeva ja kolmapäeva öösel jääb õhutemperatuur vahemikku -1 kuni +5, rannikul kuni +8 kraadi, päeval on sooja 4 kuni 8 kraadi. Ilm on pilves selgimistega ning vähest vihma sajab teisipäeval mitmel pool, kolmapäeval kohati.

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool vihma ja keskmine õhutemperatuur tõuseb kuue kraadini. Sama soe on ka päeval ning sajuvõimalus väheneb pärastlõunal.

Reede öösel õhusoe taas langeb, päev tuleb sama soe kui eelnevad ning nõrka vihma sajab vaid Lääne-Eestis.