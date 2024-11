ERR Mar-a-Lago juures: Trump valmistub oma residentsis uueks ametiajaks

Donald Trump on viimased päevad veetnud Floridas Mar-a-Lagos uut administratsiooni kokku pannes. Veel nädal pärast valimisvõitu, käivad Trumpi valijad tema residentsi juures endisele ja ka tulevasele presidendile toetust näitamas.

Valimisvõidu järel on Donald Trumpi kuurorti ümber Mar-a-Lagos kõrgendatud turvameetmed, näha on täisvarustuses patrullpaate ja isegi robotkoeri.

Samal ajal kui Donald Trump on oma residentsis valmistumas uueks ametiajaks, käivad kümned ja kümned toetajad endise ja nüüd ka tulevase presidendi valduse juures uudistamas.

"Pühapäeva hommikul kutsume seda parklat Mar-a-Lago kirikuks, kõik tulevad "suurt papat" pildistama. Nüüd, kui ta võitis, käib siin palju rohkem rahvast," ütles Debbie.

"Me tulime New Yorgi Fort Drumist, oleme sõjaväelased ja tulime vaatama Mar-a-Lagot, kus president Trump elab," lausus Sue.

"Oleme lihtsalt elevil. Arutasime, et elame piisavalt lähedal, osariigi teises otsas. Sõitsime kolm tundi, et näidata oma toetust. Tahtsime lihtsalt kohale tulla ja tunda seda positiivset energiat," ütles Strosser.

Kel jaksu oodata või õnne, näevad parkimisplatsilt ka Donald Trumpi ennast.

"Ootan, et Trump mulle sünnipäevaks palju õnne sooviks, kus ta on? Ta peaks varsti saabuma. "Papa", ma ootan sind," ütles Dwain.

"Inimesed ei mõista, kui mõistliku mehega on tegemist. Ta toob meile kogu aeg kingitusi, saadab süüa ja juua, mütse ja T-särke. Ta lehvitab meile kogu aeg, Talle meeldib, et me siin oleme. Ta tuleb rõdule ja lehvitab," rääkis Debbie.

Nädal pärast valimisi on vabariiklased veendunud, et järgneva nelja aasta jooksul läheb riigis kõik ülesmäge. Ennekõike on suured ootused Trumpi majandus- ja immigratsioonipoliitikale.

"Kindlasti ootame, et terve mõistus võtaks võimust. Meil ei ole midagi selle vastu, et inimesed tulevad meie riiki, kuid selleks on ka õige viis," ütles Strosser.

"Et saaks endale toidupoes käimist lubada. Sooviks taas toitu osta. Praegu lähen toidupoodi, võtan kaks asja ja maksan selle eest 60 dollarit," nentis Simone.

Trump jätkab Floridas oma administratsiooni kokku panemist, kuid juba sel kolmapäeval on ta riigi pealinnas Washingtonis, kus kohtub Valges Majas president Joe Bideniga.