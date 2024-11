Naftakartell kärpis taas nafta nõudluse prognoosi

Hiina majandus jaheneb ning nafta hind püsib 70 dollari juures. Kartell teatas oma viimases kuuülevaates, et prognoosib 2024. aasta naftanõudlust kasvavat 1,8 miljoni barreli võrra päevas, mida on 107 000 barrelit vähem päevas, kui oli varasem prognoos.

Alates juulist on kartell vähendanud nõudluse prognoosi peaaegu viiendiku võrra. OPEC on hindade languse, nõrga nõudluse ja kasvavate tarnete tõttu tootmise suurendamist juba edasi lükanud. Hinda mõjutab ka see, et investorid pole enam nii mures Lähis-Ida konflikti pärast, mis häirib piirkonna naftatootmist.

Hiljuti selgus veel, et Donald Trump naaseb Valgesse Majja. Trump tahab kodumaal naftatootmist suurendada, samal ajal ähvardab ta Hiinat veel ka tariifidega.

Oma esimesel ametiajal süüdistas Trump tihti OPEC-it liiga krõbedas nafta hinnas. Seega pole selge, kas OPEC julgeb vähendada nõudluse vähenedes tootmist.