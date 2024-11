Kliimakonverentsi võõrustaja: nafta on jumala kingitus

Kliimatippkohtumist COP29 võõrustava Aserbaidžaani juht Ilham Alijev kordas teisipäeval oma veendumust, et nafta, maagaas ja teised loodusvarad on jumala kingitus.

"Tsiteerige mind, et ma ütlesin, et see on Jumala and," ütles Ilham Alijev delegaatidele Bakuu kõnelustel, viidates lisaks naftale ja maagaasile ka taastuvenergia allikatele.

"Riike ei tohiks süüdistada nende omamises ning ei tohiks süüdistada nende loodusvarade toomises turule, sest turg vajab neid," rääkis Alijev.

Alijev ise on olnud ametis alates 2003. aastast, mil ta isalt ametikoha üle võttis. Tema juhitud Aserbaidžaanil on probleeme inimõigustega. Riigi tohutud nafta- ja gaasitulud toovad laialt levinud korruptsiooni tõttu kasu pigem privilegeeritud eliidile kui kogu elanikkonnale.