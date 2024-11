Tallinna jõuluturu algust nihutati Skandinaavia turistide tõttu

Kolmapäeval pandi Tallinna Raekoja platsile juba üles traditsiooniline jõulukuusk ning ka jõuluturg avatakse ja suletakse tänavu varem kui eelmistel aastatel.

Jõuluturg avatakse tänavu 22. novembril. Näiteks mullu avati jõuluturg 1. detsembril. Ka see, et jõuluturg lõpetab enne aastavahetust, pole tavaline: tänavu suletakse turg vahetult peale jõulude lõppu ehk 27. detsembril.

Andla sõnul tehti selline otsus praktilistel põhjustel ja lähtudes kogemusest.

"Jõuluturu korraldaja on teinud varasema kohta põhjaliku analüüsi ja sellest tuleb välja, et jaanuarikuus jõuluturu külastatavus ja ka kauplejate müügikäive drastiliselt langeb võrreldes kauplemisperioodi esimeste nädalatega," lausus linnaosavanem.

"Skandinaavia turist külastab jõuluturgu peamiselt novembris ja detsembris ja ka kohalik elanik huvitub jõuluturust novembrist jõulupühadeni. Statistika on seda näidanud, et peale jõulupühi see ei ole kohalikele inimestele niivõrd atraktiivne kui enne jõulupühi," lisas Andla.

Andla sõnul toimus tänavu märtsis linnavalitsuses turismiümarlaud, kus arutati ka jõuluturu toimumise aega.

"Eesti turismiettevõtete liit edastas palve, et alustada jõuluturuga varem ja just sellel põhjusel, et Skandinaaviast pärit turistid on seda soovinud," ütles linnaosapäev.

Jõuluturu lõpu nihutamist vahetult peale jõulude lõppu mõjutas ka Vene turistide kadumine, möönis Andla.

"See on ka tõsi, et Vene turistid, kes tulid jaanuaris, nemad enam jõuluturgu ei külasta, et eks see mängib samamoodi rolli," lausus ta.

Järgmiseks aastaks on teinud jõuluturu korraldaja 5+ Capital taotluse, et turg kestaks 30. detsembrini. Kuidas avamise ja sulgemise kuupäevade praktika tulevikus jääb, hinnatakse Andla sõnul kogemuse järgi.

Küsimusele, kuidas ta on rahul korraldaja tööga, vastas Andla, et tema jaoks on see linnaosavanemana esimene jõuluturg.

"Eks tuleb seal vaadata ja hinnata, kuidas siis ettevõte seda korraldab. Igasugune tagasiside on oluline, igaüks saab hinnata ja sellest ka märku anda. Kui saab midagi paremini teha, siis meie soov on areneda ja eks iga kogemust tulebki analüüsida," lausus ta,

Tallinna jõuluturgu korraldab ka tänavu 5+ Capital, kes võitis 2022. aastal toimunud kontsessioonihanke ning sõlmis linnaga lepingu jõuluturu korraldamiseks aastatel 2023 kuni 2025.

Kuusk võib jääda püsti veebruarini

Kuusk pandi püsti kolmapäeva keskpäeval ning see jääb püsti vähemalt sama pikalt nagu eelmistel aastatelgi.

"Varem on linnaosa korraldanud Raekoja platsil siis, kui jõuluturg on läbi, jaanuarikuus selliseid asju nagu võlumets ja kuuselabürint, just selle mõttega, et see ei oleks lihtsalt tühi plats, vaid oleks seal elu sees. See võiks olla niimoodi isegi veebruarini," lausus Andla.

Eelmisel aastal jõudis jõulukuusk Raekoja platsile 23. novembril. Tänavune jõulukuusk tuuakse Tallinna Saku vallast Üksnurme külast ja selle kõrgus on 16 meetrit.