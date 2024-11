Valge: minu stardipüstolist tulistamisel oli ka poliitilisi põhjuseid

Esmaspäeval Tallinnas Falgi pargis stardipüstolist tulistanud riigikogu liige Jaak Valge (ERK) ütles Vikerraadiole, et ta teol olid ka poliitilised põhjused ja et tegemist oli avapauguga maksutõusude vastasele meeleavaldusele, mis toimub Valge korraldusel neljapäeval.

Esmaspäeva õhtul kell 19 olite te veel riigikogus ja hääletasite vastu Varro Vooglaiu algatatud eelnõule, millega oleks keelatud abordi riigipoolne rahastamine.

Vabandust, vabandust, tegelikult ma hääletasin selle menetlusest väljaarvamise vastu.

Selge see ka nüüd paigas ja kell üheksa toimunud hääletusel teid enam kohal ei olnud. Kas see tähendab, et kui too abordiseadust puudutav tükk oli tehtud, siis viisid teie sammud otse Falgi parki või käisite enne kodunt läbi?

Ikka ikka tulin koju. Eks ma sinna Falgi park läksin pärast kella 22.

Mis asjus te sinna Falgi parki läksite?

Selleks, et stardipüstolist pauku teha

Te võtsite kodunt selle stardipüstoli siis kaasa? Miks ta teil kodus oli?

Noh, kuna olen selle soetanud.

Miks te soetasite sellise asja? Olete te spordikohtunikuna tegemist teinud?

Ma ei ole spordikohtunikuna tegemist teinud, aga käin tiirus tulistamas, ikka päris servas. Ja siis ma mõtlesin, et proovin, et kuidas ta seal tiirus siis kajab? Ja kajas küll tüki maad nõrgemini, kui päris püstol. Aga siis seal õhtul Falgi pargis, tõesti, mulle endale ka tundus, et need kõrmakad olid ikka päris kõvad.

Ehk siis te ostsite stardipüstoli selleks, et proovida, kas stardipüstol kajab lasketiirus sama valjusti kui tavaline?

No ega see väga usutav ei tundu, aga see on nüüd jälle üks selline asi, mida ma ei tahaks siin kohapeal raadiokuulajate laiadele massidele selgitada.

Stardipüstol maksab tükki 100 eurot, et nüüd paugu testi tegemiseks püstoli osta...

Te olete terava mõistusega, et ega naljalt alt ei vea.

Aga miks te siis ostsite?

Aga ma vastasin, et ma ei tahaks nagu praegu sellest rääkida. Et tegelikult üks lähiring küll teab seda, et mispärast mul oli seda vaja ja seda oli vaja mul üks

nädal tagasi.

Kas teil on mõned harakad seal maja juures, keda vaja hirmutada?

Harakaid on ka, aga aga siis stardipüstolit ma ei ole kasutanud nende hirmutamiseks.

Aga üldiselt stardipüstoli mõte on teil siis ka see, et oleks enesekaitseks näidatav vahend olemas, mis küll sellist ohtu ei kujuta?

Ei, enesekaitseks ma seda ei ole soetanud.

Olgu, proovisite selle paugutamise lasketiirus ära ja siis läksite õhtul vaatama, et kas, kas teeb samasugust pauku ka Falgi pargis.

Noh, ma ei läinud seda vaatama, aga paugutasin isiklikul põhjusel. Vaadake, et inimesel võib-olla nii ühte kui teist, võib-olla teinekord selliseid tähtpäevi või asju, mida tahetakse meelde tuletada.

Aga eks siis seal on ka nagu poliitilisi põhjusi ja poliitiliselt võiks siis ajakirjandus seda tõlgendada kui avapauku neljapäevahommikusele maksutõusudevastasele meeleavaldusele Stenbocki maja ees. Meeleavalduses korraldab meie erakond

ja see algab pool kümme.

No olgu, kas see tähendab seda, et te läksite siis midagi tähistama sinna Falgi parki selle pauguga?

No vot, ma ei tahaks jälle selle teemaga edasi minna, et olete küll väga osav neid küsimusi edasi küsima.

Me sealt väärteomenetluse protokollist niikuinii seda ükspäev loeme.

Ma ei ole seda öelnud ka politseile ja ma olen neile täpselt samamoodi öelnud kui teile.

Hea küll, te tegite selle paugu Falgi pargis siis ära. Ja siis ei läinud joonelt koju. Ma olen lugenud, et te läksite ja võtsite mõned napsud. Mis teil see meeliskõrts on?

Tegelikult saatsin selle isiku, kes oli paukudest häiritud, koju, tema maja ukseni ja vabandasin igati ja siis mõtlesin linnas ühe jalutuskäigu teha ja astusin Valli baarist läbi korra ja tegin kaks viskinapsu. Siis tulin tagasi ja siis olid kiirreageerijad kohal ja politsei tegutses muljetavaldavalt professionaalselt. Mina olin justkui ohtliku kurjategija mannekeen.

Ilmselt see isik, kes politsei kutsus, kellele ma küll selgitasin, et see on stardipüstol, seda ilmselt politseile ei öelnud. Meeldiv oli ka see, et mind ei koheldud kuidagi eriliselt tulenevalt riigikogu liikme staatusest. Mind tehti teovõimetuks ilma mulle füüsiliselt haiget tegemata.

Ja hiljem oli siis protokolli täitmine, meeldiv vestlus, arutasime, et politsei on alafinantseeritud ja lubasin oma võimete piiril toetada ja nii edasi.

No kuidas see teovõimetuks tegemine käis?

Ma vaatasin jah, et seal on nüüd see auto seisab ja vaatasin, et minu koduuks on lahti. Et küllap nad siis politseinikud on, aga mis seal ikka siis.

Nii - astusite trepikotta sisse ja siis tulid politseinikud...

Nad otsisid taskust selle stardipüstoli ülesse ja küsisid, kas mul on veel mingeid teisi relvi, nad hoidsid mind kinni ja siis mõõdeti joobeaste. See tuli 0,37 promilli.

See oli tund pärast paugutamist ja pärast seda, kui olin linnas need kaks viski napsu teinud. Tegelikult see on promillivahemik, mis vastab seisundile alkoholi tarvitanud, kuid purjusoleku tunnusteta. Pealkirjad "Purjus Valge paugutas Falgi pargis" võiks asendada "Kaine Valge paugutas Falgi pargis".

Kas teil käed raudu pandi? Kas käerauad pitsitasid?

Ei pitsitanud. Paigaldati täitsa professionaalselt. Aga mis mul huvi äratas, oli see, et neid raudu võib sulgeda väga kiiresti laks ja laks, aga kui neid ära võetakse,

siis on igavene sudimine nende võtmetega ja nii kergesti neid maha ei saa, kui nad juba pandud.

Miks te sellest stardipüstolist sinna Valli baari kaasa võtsite?

Kuna ma siis olin juba tee peal jalutamas, mis siis seal ikka, ega mul enam ju

neid padruneid ei olnud. Ega mul rohkem ei olnud kavatsust midagi teha, olin ise ka nüüd natukene ehmatanud, et see niimoodi välja tuli.

Noh, mis seal ikka ja kaine inimene tohib ju seda püstolit kanda ka kaasas. Ma ei teadnud muide, et kerge joobega inimene ei tohi ka püstolitaolist eset kaasas kanda, stardipüstolit ka ei tohi. Aga ega siis minu teadmatus kuidagi ei vabanda minu tegu.

Kas te seal Valli baaris hoidsite selle kenasti kotis või vutlaris või võtsite sealt ka välja?

See oli seal taskus, keegi seda ei näinud ja ei olnud mitte mingit vajadust seda näidata.

Muide, kas teil kodus päris relv ka on? Teil on relvaluba.

On, on küll jah. See politsei nii-öelda professionaalne tegutsemine tõukuski siis sellest, et nad tuvastasid mu isiku ja tuvastasid ka selle, et mul on ka päris relv. Siis politsei reageeris ja täpselt nii, nagu ta pidi reageerima. Au ja kiitus.

Mis te arvate, kas relvaluba teile nüüd peaks alles jääma?

Ei taha kurja välja kutsuda, et küll oleks mul hea meel, kui jääks alles, aga ratsionaalse inimesena kardan, et ei jää.

Ja oleks see ka põhjendatud, kui ei jääks alles?

Ega minul ei ole midagi siin moraliseerima hakata ehk siis politsei seda otsustab

ja ega ma seda edasi kaebama ka kindlasti ei hakka, mis ta ka otsustab.

Vaadake, see lipu paigaldamine sinna küüditaja Juhan Smuuli bareljeefi kõrvale meie hinnangul ei häirinud kaaskodanikke ja selle kaebasime edasi, aga siin nüüd tõepoolest häirisin.

Olete te nüüd mõelnud tagantjärgi ka, et see asi oleks võinud ju maru halvasti lõppeda. Teie olete seal Falgi pargis käsi õieli, paugutate sinna-tänna ja siis kui seal lähedal oleks olnud mõni politseipatrull, kust nemad teavad, mis asju teie paugutate ja relv on ka ju samasugune nagu päris? Hea, et teid maha ei lastud.

No esiteks, muidugi ma siis paugutasin õhku, teiseks, ma usun, et meie politsei on ka nii professionaalne, et suudab siis paukudel vahet teha, ma küll ei tea seda, aga ma oletan, et ta võiks olla. Teoreetiliselt jah, veid igast halbu asju juhtuda, aga ütleme, et selle selle juhtumise võimalus on väga väike.

Kuhu ma oma küsimusega rihin - politsei on juba mõnda aega rääkinud, et

stardipüstolid on päris oht just sellepärast, et üha rohkematel inimestel need on. Ja nemad ei oska kaugelt vahet teha, sest nad näevad tõesti samasugused välja. Muide, missugust relva teie stardipüstol meenutab?

See on tegelikult väike revolver.

Politsei ju ei tea, et kas on päris või mitte. Mis te arvate, kas tulevikus peaks seda kuidagi reguleerima? Välja on käidud näiteks mõte, et stardipüstolid oleks hoopis teist värvi, näiteks eredad oranžid?

Ega mul väga ei sobi sellel teemal eriti moraliseeriv ka olla, sest mina olen ikkagi selle väärteo korda saatnud ja see on fakt, mille eest olen vabandanud häiritud kodaniku ees enne seda ja pärast seda, kui ta politsei kutsus.

Ega mulle isiklikult ei meeldi, kui nüüd minu teo tõukel hakatakse seadust muutma, et siis saaks ilmselt Valge seaduse nime ja siis ma pälviksin kümnete tuhandete ausate stardipüstolite omanike põhjendatud pahameele. Ja mina ei tea, et seda probleemiks oleks varem olnud. Mina olen siin ikka tilk tõrva meepotis.

On ikka, politsei räägib juba mõnda aega, et see mure on. Ameerikas näiteks päriselt inimesi saab hukka sellepärast, et nad vehivad relvataoliste esemetega. Aga teie näete, et seadusemuudatuseks ikkagi põhjust ei ole?

Seda nüüd vastan täiesti isiklikult, et Ameerikas on üleüldse relva kandmine

sadu korda rohkem levinud kui Eestis ja relvakuritegusid on ka tohutult rohkem. Seda nüüd Eestisse üle kanda ei saa. Siin on küll näiteks üks väga halb juhtum sellega, et üks noaga relvastatud isik lasti politsei poolt maha, aga ma tõesti ei ole kuulnud, et oleks olnud stardipüstolitega probleeme.

Hüva, ega muud, ma saan aru, et enam niimoodi parki püstolit paugutama ei lähe.

No ei lähe. Erakonna esimees Silver Kuusik andis isikliku soovituse edaspidi pauku teha seal, kus paugu tegemine on lubatud ja isegi soovitatav.

Aga kui relvaloast ilma jääte, siis vist ei ole kuskil lubatud teile.

No stardipüstoliga ikkagi praeguse seaduse järgi on küll.