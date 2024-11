Politsei pidas Tallinnas kinni autoroolis õhkrelvaga vehkinud autojuhi

Laupäeva õhtul kell 16.35 andis Tallinnas Liivialaia tänaval autoga liikunud inimene politseile teada vingerdavast Volkswagen Passatist, mille juhile ta oli märku andnud kahtlasest sõidustiilist. Selle peale oli Volkswageni juht tema auto järel sõitma hakanud, ühel hetkel tema auto kõrvale sõitnud ning siis läbi akna näidanud tulirelvale sarnanevat eset.

Politsei reageeris suurte jõududega ja pidas viis minutit hiljem, kell 16.40 ajal Narva maanteel Kreutzwaldi bussipeatuse juures kahtlust äratanud Volkswageni juhi kinni. Autot juhtinud 26-aastasel mehel, kes varasemastki politseile tuttav, tuvastati joove ning autost leiti ka pneumorelv.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre selgitas, et sündmused tulirelva laadsete asjadega on politsei jaoks muutunud aina tavapärasemaks probleemiks.

"Alles nädala alguses pidime lahendama sündmust, kus meile anti teada Falgi pargis relvaga paugutamisest. Täpselt nii nagu tavaline inimene ei suuda eristada pimedas ja eemalt päris- ning stardipüstolit või nende häält, ei suuda seda ka politseiametnikud," ütles Tambre.

"Meie jaoks on sellised väljakutsed kõige kõrgema ohutasemega ning läheme neile alati kohale valmisolekus lahendada sündmust, kus inimesel ongi päris tulirelv. See tähendab, et politseiametnikud on valmis ümberkaudsete inimeste ning ka enda turvalisuse tagamiseks tulirelva kasutama. Sagedasti kipuvad selliste lugude peategelased purjus olema ning paraku on ette tulnud kordi, kus politseinik ongi pidanud tulistama relvaga vehkivat inimest, kes korraldustele ei allu. Minu jaoks on arusaamatu, miks tulirelvaga eemalt äravahetamiseni sarnased asjad on nii lihtsasti kõigile kättesaadavad," lisas Tambre.

Volkswageni roolis olnud mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust.