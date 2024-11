Tallinna Raekoja platsile toodi tänavune jõulukuusk Üksnurme külast

Tallinna Raekoja platsil seisab tänavune jõulukuusk. Kuusk on pärit pealinnast 20 kilomeetri kauguselt Üksnurme külast, kus see pea 16-meetriseks sirgununa asus juba ohustama kõrvalasuvat maja.

Kuusk püstitati tavalisest nädal varem. Nädal varem avatakse ka jõuluturg, mille keskmeks vastne kuusepuu ehituna saab.

Kella kaheksa ajal hommikul oli nii tehnika kui ka inimesed väikesel külatänaval juba üles rivistatud. Tegemist oli piirkonna tähtsündmusega, mida tuldi kaema perede kaupa.

Tallinn korraldab igal aastal jõulupuu konkursi, kuhu kuuseomanikud oma puuga kandideerida saavad. Tänavu laekus 13 kandidaati.

"Meile konkreetselt jäigi silma just see ja ütleme, eks seal ongi erinevad tingimused. Hinnataksegi seda välimust ja kõrgust ja erinevaid parameetreid, tahaks ikka võimalikult ilusat puud saada sinna. Me ei tee ühelegi puule tegelikult liiga, vaid võtame sellise puu, mis nii või teisiti tuleks maha võtta. Aga anname siis puule ühtlasi ka võimaluse Raekoja platsil inimestele ja Tallinna külalistele jõuluilu pakkuda," ütles Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Sander Andla.

Ega nii suure kuuse transport ole nagu tavalise jõulupuu kojuvedu, et paned aga kelgule ja vead ukseni. See on täppistöö, kus iga liigutus peab olema läbi mõeldud. Esmalt ronib üks töömees nagu väle orav mööda tüve ja oksi peaaegu puu latva, seob rihmad ümber ja kinnitab selle külge konksu. Nii saab puu jalalt saagides üles tõsta, et see ümber ei kukuks, oma oksi murraks ega kõiki käbisid kaotaks. Töö nõuab kannatust ja aega. Seda jätkub nii tegijatel kui ka pealtvaatajatel. Üks neist on puu senine omanik Aino Kandima, kelle suvila ees kuusk sirgus.

Kandima ütles, et tal on puu minekust väga kahju. "Elan seda väga üle ja ilmselt ka järgnevad päevad veel, sest ta ei ole mu teadvusse jõudnud, et teda enam siin ei ole. Sest kogu aeg ma näen teda köögiaknast ja enam ei ole," ütles ta.

Samas oligi Kandima see, kes ise soovis, et puu maha võetaks. "Mina olin ikkagi algataja. Sest kuna siin oli jutt, et ta on ühele poole natukene kaldu, naabermaja poole, no siis kahtlemata tuli seda otsustada. Ja nõnda läkski," rääkis Kandima.

Nüüd lubab kuuse endine omanik hakata teda Raekoja platsil vaatamas käima.

Vanust võib kuusepuul olla tema sõnul üle 50.

Kuusk veokile seotud, läkski sõit Tallinna poole lahti. Raekoja platsi jõudnud, seisis sama protseduur, aga tagurpidises järjekorras ees.

Paar tundi pusimis kuusk oligi kenasti platsis. Sellest tagasihoidlikust suvilate vahel kasvanud kuusekesest saab järgmiseks pooleteiseks kuuks tähelepanu keskpunkt. Juba viie päeva pärast saab ta külge jõuluehted ning 22. novembril avatakse tema ümber Tallinna traditsiooniline jõuluturg.