Trump valis tervishoiuministriks Kennedy

USA järgmine president Donald Trump teatas neljapäeval, et on ootuspäraselt valinud oma tulevase administratsiooni tervishoiuministriks Robert F. Kennedy juuniori.

Kennedy oli presidendivalimistel sõltumatu kandidaat, kuid loobus septembris kandideerimisest ja asus Trumpi toetama. Kennedy on esinenud pikkade avaldustega ameeriklaste tervishoiu teemadel ja meedias oli juba varem välja käidud võimalus tema tervishoiuministriks saamise kohta.

Trump oli pealegi juba oma kampaania ajal öelnud, et kavatseb tervishoiuministri portfelli Kennedyle anda.

Trump süüdistas oma hiljutises avalduses muu hulgas toiduainetööstust ja ravimifirmasid rahvatervist puudutava valeinfo levitamises.

"Kõigi ameeriklaste ohutus ja tervis on iga administratsiooni kõige olulisem ülesanne," ütles Trump avalduses.

Tulevase presidendi sõnul on tervishoiuministeeriumil oluline roll selles, et kõik oleksid kaitstud kahjulike kemikaalide, saasteainete, pestitsiidide, farmaatsiatoodete ja toidulisandite eest, mis Trumpi sõnul on aidanud kaasa USA tohutule tervisekriisile.

"Härra Kennedy toob need agentuurid tagasi kuldstandardi teadusuuringute traditsioonide ja läbipaistvuse majakate juurde, et saaks lõpetada krooniliste haiguste epideemia ja muuta Ameerika taas suureks ja terveks," lisas Trump oma avalduses.