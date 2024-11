Trump valis siseministriks Põhja-Dakota kuberneri Burgumi

USA tulevane president Donald Trump teatas neljapäeval, et tema valitsuse siseministriks saab Põhja-Dakota kuberner Doug Burgum. Ameerika Ühendriikide siseministri ülesandeks on vastutada föderaalmaade ja loodusvarade haldamise ja säilitamise eest, millega tema töövaldkond erineb suuresti siseministeeriumi vastutusalast Euroopa riikides.

"Ta hakkab juhtima siseministeeriumi ja see saab olema fantastiline," ütles Trump oma Mar-a-Lago residentsis peetud galal, lisades, et teeb reedel ametliku teadaande.

Jõukat tarkvaraettevõtte endist juhti Burgumi (68) peetakse traditsiooniliseks konservatiiviks, kes toetab äritegevuse soodustamist. Ta kandideeris Trumpi vastu vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid loobus ja hakkas Trumpi truuks toetajaks, esines rahakogumisüritustel ja propageeris Trumpi televisioonis.

Floridas peetud pidulikul üritusel, kus esinesid ka tehnoloogiamiljardär Elon Musk, näitleja Sylvester Stallone ja tema tulevase administratsiooni liikmed, kiitis Trump oma viimaseid valitsuskabineti valikuid ja tegi ühe oma pikima sõnavõtu pärast presidendivalimiste võidukõnet.

"Keegi ei teadnud, et me võidame selle nii, nagu me selle võitsime," ütles Trump.

Ürituse lõpus tõusis ka Musk lavale. "Avalikkus on andnud meile mandaadi, mis ei saaks olla selgem. Rahvas on rääkinud, rahvas tahab muutusi," ütles ta.

Pärast valimisvõitu on Trump nimetanud oma valitsuskabineti võtmepositsioonidele mitu vähese kogemusega lojalisti, rabades nende otsustega mõningaid oma liitlasi ja andes mõista, et suhtub tõsiselt USA institutsioonide ümberkujundamisse – ja mõnel juhul ka proovilepanekusse, märkis uudisteagentuur Reuters.

USA siseminister koordineerib poliitikat, mis juhib 500 miljoni aakri (202,3 miljoni hektari) föderaal- ja hõimumaa kasutamist, mis on viiendik riigi pindalast.

President Joe Biden muutis selle ministeeriumi oma kliimamuutuste tegevuskavas keskseks ametkonnaks, suurendades lubade andmist avamere tuule- ja päikeseenergia projektidele ning luues programmi maade rentimiseks nende konserveerimiseks sama moodi nagu neid anti ka arendamiseks.

Burgumi ülesandeks saab oodatavalt nafta-, gaasi- ja mineraalide tootmise suurendamist föderaalmaadel ja -vetes, märkis Reuters.

See töö hõlmaks tõenäoliselt uute liisingulepingute sõlmimist Mehhiko lahes ja föderaalmaadel naftat tootvates osariikides, nagu Wyoming ja New Mexico.

Biden oli lubanud nafta ammutamiseks uute föderaalsete liisingulepingute väljastamise peatada, kuid kohtud takistasid tal seda teha. Trumpi valitsuse siseministeeriumi juhtkond võiks loobuda Bideni viieaastasest avamere naftapuurimise plaanist, mille vastu oli ettevõtetel ajalooliselt väike huvi, ja suurendada kongressi volitusel maismaal pakutavat pinda naftapuurimiseks, märkis Reuters.

Puurimistegevus föderaalmaadel ja vetes moodustab umbes veerandi USA naftatoodangust ja 12 protsenti gaasitoodangust.

USA maahalduse büroo andmetel langes föderaalmaadel heakskiidetud puurimislubade arv 2020. eelarveaasta, mis oli Trumpi esimese administratsiooni viimane aasta ja 2023. eelarveaasta vahelisel ajal 16 protsenti. Uute maismaa rendilepingute pindala vähenes 95 protsenti.