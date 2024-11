Teltonika peatas Vilniusesse plaanitud tehnopargi ehituse

Leedu tehnoloogiakontsern Teltonika teatas Vilniusse plaanitud kõrgtehnoloogiapargi ehituse peatamisest, viidates, et ei suuda tagada selle tööks vajalikku elektrivarustust, kuna riik ei soovi koostööd teha.

"Plaan investeerida 2028. aastaks 55 hektaril kümne tehase rajamisse tehnoloogiapargis on peatatud," vahendas Leedu rahvusringäälingu portaal LRT.lt Teltonika suuromaniku Arvydas Paukštys reedel LinkedInis tehtud postitust.

Tema sõnul jääb Vilniuse Liepkalnise piirkonda kavandatud Teltonika High-Tech Hilli pargi ehitus seisma, sest 2027. aastaks pole lootustki tagada tehastele vajalikku elektrikogust ning maa kasutusotstarbe muutmine on veninud liiga kaua.

"Leedu valitsus on blokeerinud 3,5 miljardit eurot äriinvesteeringuid," väitis ärimees.

Paukštys ütles, et kui projekt peatatakse, jääb loomata 6000 hästi tasustatud töökohta ja Leedus ei alustata pooljuhtkiipide tootmist.

Otsusest teatanud uudisteagentuuril BNS pole Paukštysega veel ühendust saada õnnestunud, vahendas LRT.

Paukštyse sõnul oli Teltonikal raskusi 63 megavati (MW) mahus elektrienergia kindlustamisega, kuna selleks vajaliku elektrialajaama rajamine viibis.

"Kui võtsin ühendust (Leedu süsteemioperaatori – toim.) Litgridiga, öeldi, et neil on olulisemaid projekte kui see, ning pakkusid välja Kuprioniškese elektrialajaama ja 110-kilovoldise seitsme kilomeetri pikkuse kaabli projekteerimise ja paigaldamise kiirkorras meie enda kulul. Siis me veel alla ei andnud. Palkasime projekteerijad, koostasime aastaga projekti ja augustis pidime ehitusloa saama," kirjutas Paukštys LinkedIn-is.

"Läbirääkimised kestsid kaua, kuni lõpuks riigi teedevalitsus Via Lietuva projekti blokeeris, väites, et nad on Litgridiga pidevas konfliktis ning ei luba teekaitsevööndis elektrikaableid vedada ja tegi ettepaneku suunata projekt ümber eraomanike kruntide kaudu," lisas ta.

Paukštys ütles, et ettevõttel polnud ka võimalust rajada tehnopargi alale gaasielektrijaama, kuna keskkonnanõuded seda alates 2026. aastast enam ei luba.

Teltonika asutaja sõnul on ettevõte kaks aastat tagasi majandusministeeriumiga sõlmitud lepingute alusel rentinud riigimaad nelja kiibitehase ja projekteerimiskeskuse rajamiseks, kuid maa kasutusotstarvet pole veel siiani ümber muudetud.

"Peame projektid viie aasta jooksul ellu viima. Maa kasutusotstarbe muutmine tööstusmaaks on aga kestnud juba kaks aastat ja Vilniuse linnavalitsusega kulub võib-olla veel aasta. Me ei saa isegi hooneid projekteerima hakata, sest ei ole selge ei lubatav kõrgus ega arenduse tehnilised tingimused," märkis Paukštys.

Ta ütles, et maakasutuse muutmise venimine ei võimalda ettevõttel tehaseid 2027. aastaks ehitada, kuid ministeerium on keeldunud investeerimislepingut pikendamast.

Pauktyse sõnul ehitab Teltonika järgmise aasta suveks neli uut tehast, kuid osa neist tuleb seisma jätta, kuna ettevõttel puudub nende tööks vajalik elektrivarustus.

Majandusministeerium sõlmis Teltonika kontserniga juba 2022. aasta detsembris lepingu Teltonika High-Tech Hill tehnopargi teise etapi ehitamiseks 2029. aastaks Vilniuses Liepkalnio tänava äärde 14 hektari suurusele maale. Ettevõte plaanis investeerida 96 miljonit eurot ja luua 700 töökohta.

Litgrid: elektrivarustus on tagatud

Paukštyse väiteid kommenteerinud elektri põhivõrguettevõtja Litgrid kinnitas, et projekti elektrivarustus on tagatud.

Operaator teatas, et andis kontsernile selle aasta alguses välja tehnilised tingimused nõutud 58 MW võimsuse ühendamiseks ning projekti on heaks kiitnud kõik ametiasutused, välja arvatud riigimaanteede haldaja Via Lithuania.

"Teltonika Vilniuses asuva tehnoloogiapargi elektriga varustamiseks ei ole takistusi. Litgridi spetsialistid on Teltonika esindajatega aktiivset koostööd teinud juba umbes aasta ning andnud regulaarseid konsultatsioone nii elektrirajatiste ühendamise kui projekti elluviimise osas," seisis Litgridi avalduses.

"2024. aasta jaanuaris anti ettevõttele tehnilised load 58 MW võimsuse ühendamiseks vastavalt soovile," teatas ettevõte.

Litgridi hinnangul on reaalne viia projekt valmis 2027. aastaks, kui Via Lietuva heakskiit on saadud.