Sõja 226. päev: Ukraina on vabastanud üle 2400 ruutkilomeetri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee on alates 1. oktoobrist vabastanud Hersonis üle 500 ruutkilomeetri okupeeritud alasid. Ukraina kõrge sõjaväeametnik ütles, et riigi väed on viimase kahe nädala jooksul tagasi vallutanud 120 asulat. Zaporižžja tuumajaama jõudsid uued IAEA inspektorid. Alates septembri lõpust on esinenud tõrkeid Starlink internetiga Ukraina rindealadel.

Oluline reedel, 7. oktoobril kell 22.45:

Ukraina on alates veebruarist vabastanud 2400 ruutkilomeetrit okupeeritud alasid

Ukraina presidendi kantselei asejuhi Kõrõlo Tõmošenko sõnul on Ukraina alates veebruarist vabastanud 2400 ruutkilomeetrit.

Prantsusmaa teatas erifondist, mille abil Ukraina saab osta relvastust otse Prantsuse relvatootjatelt

Prantsusmaa presidendi sõnul võimaldab 100 miljoni euro suurune erifond osta Ukrainal otse Prantsuse relvatootjatelt vajalikku relvastust, vahendas CNN.

Zaporižžja tuumajaama jõudsid uued IAEA inspektorid

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi kinnitas uute töötajate saabumise tuumajaama rotatsiooni korras.

Grossi tänas tuumajaamas seni püsinud kaht eksperti, kes olid kohapeal üle viie nädala. Rotatsiooni käigus tuleb nende asemele kohapeale neli IAEA esindajat.

Mr Grossi said that the team will continue its indispensable mission and will support, once agreed, the nuclear safety and security protection zone around the site of the #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) October 7, 2022

Vene lennuväljal Kaluga oblastis teatati Ukraina droonirünnakust

Šaikova militaarlennuväljal toimus plahvatus ning Vene allikate sõnul tõsist taristukahju ega hukkunuid ei olnud. Droon olevat lennanud lennuväljale Ukraina poolt, vahendas BBC venekeelne teenistus.

Konkreetne lennuväli asub kaugel Ukraina piirist ning ainult 240 kilomeetri kaugusel Moskvast.

Juuni lõpus väitsid Ukraina võimud, et Kremenšuki kaubamaja ohvriterohke rünnaku teinud Tu-22 M3 pommitajad tõusid õhku Šaikova lennuväljalt Kaluga oblastis.

Samas teatas Ukraina uudisteportaal Unian, et rünnakus hävis kaks Vene Tu-223M3 pommitajat.

FT: Ukraina sõdurid on teatanud Starlink ühenduse katkestustest rindejoonel

Ukrainasse on toimetatud tuhandeid Starlink satelliitinterneti ühenduse terminale.

Starlink internetiühenduse abil on Ukraina väed opereerinud enda droone, vahetanud luureinfot ning koordineerinud üksustevahelist suhtlust.

Katkestused internetiühenduses on tõkestanud Ukraina vägede pingutusi vabastada oma maa Vene vägede kontrolli alt.

Ühe Financial Timesiga suhelnud kõrge Ukraina valitsusametniku sõnul on mõned katkestused mõjunud Ukraina vägede sidele katastroofiliselt.

Kahe Ukraina ametiisiku sõnul tekkisid katkestused siis kui Ukraina väed tungisid senisest rindejoonest edasi.

Ühe eksperdi sõnul võib probleemiks olla Starlinki otsus mitte lubada teenusel töötada Venemaa kontrolli all olevatel aladel. See tähendaks, et Ukraina peaks oma pealetunge Starlinki esindajatega koordineerima.

Ühe Ukraina ametiisiku sõnul on Elon Musk juba keeldunud Ukraina palvest võimaldada Starlink teenuse kasutamist Krimmis. Ühe teise ametiisiku sõnul algasid Ukrainal probleemid Starlink teenusega 30. septembril, vahendas The Economist.

Elon Musk kinnitas sotsiaalmeedias, et on Ukraina digiküsimuste ministriga regulaarses kontaktis. Samuti seadis ta kahtluse alla Financial Timesis esitatud väited.

I am in regular contact with Fedorov — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Lahinguväljal toimuv olevat aga Muski sõnul salastatud info.

Ukraina kaitseminister lubab vangi langenud Vene sõduritele ellujäämist, turvalisust ning õiglast kohtlemist

Reedel avaldati Ukraina kaitseministri Oleksii Reznikovi videoüleskutse, milles ta kutsub üles rindel olevaid Vene sõdureid oma relvadest loobuma. Reznikov lubas sõjavangi võetud Vene sõduritele ellujäämist, turvalisust ja õiglast kohtlemist.

Kaitseminister kinnitas, et vastasel juhul surevad veel tuhanded Vene mehed.

Reznikovi sõnul surevad Venemaa õhudessantväed (VDV) praegu Dnepri jõe läänekaldal ning Vene väed maksavad oma eludega praegu "kellegi teise fantaasiate ja libaeesmärkide eest."

Video postitati reedel, mil tähistatakse ka Vene riigipea Vladimir Putini 70. sünnipäeva.

Reznikov võrdles oma sõnavõtus ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskit Vene presidendi Vladimir Putiniga – "Meie president on oma armeega. Kus on teie oma," küsis Reznikov.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY KOZLOV

Zelenski: Ukraina on Hersonis vabastanud üle 500 ruutkilomeetri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee on alates 1. oktoobrist vabastanud Hersonis üle 500 ruutkilomeetri okupeeritud alasid.

Ukraina kõrge sõjaväeametnik kinnitas, et riigi väed on viimase kahe nädala jooksul tagasi vallutanud 120 asulat.

"Alates 1. oktoobrist ja ainult Hersoni oblastis on vabastatud üle poole tuhande ruutkilomeetri ja kümneid asulaid," teatas Zelenski.

Zaporižžja linnas hukkus Vene neljapäevase raketirünnaku tõttu 14 inimest

Praegu käivad linnas päästetööd ning on kinnitatud 14 inimese hukkumine.

Praeguseks on rusude alt päästetud 21 inimest kahest korterelamust, kellest 13 viidi haiglaravile, vahendas CNN.

Nobeli rahupreemia said Vene ja Ukraina inimõiguslased

Kolm Nobeli rahupreemia saajat jagavad omavahel 10 miljonit Rootsi krooni ehk üle 900 000 euro. Nobeli rahupreemia saanud Ukraina inimõigusorganisatsioon Kodanikuvabaduste Keskus tegeleb Ukrainas Vene sõjakuritegude dokumenteerimisega. Lähemalt vastavas ERR-i loos.

The Center for Civil Liberties – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was founded for the purpose of advancing human rights and democracy in Ukraine. It has taken a stand to strengthen Ukrainian civil society and pressure the authorities to make Ukraine a full-fledged democracy. pic.twitter.com/rKQEUHYTDZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

Ukraina: viimase kahe nädalal jooksul on riigi väed tagasi vallutanud 120 asulat

Ukraina kõrge sõjaväeametnik ütles, et riigi väed on viimase kahe nädala jooksul tagasi vallutanud 120 asulat. Ukraina vallutas asulad tagasi Harkivi, Donetski ja Hersoni piirkondades, vahendas CNN.

"Alates 21. septembrist on Ukraina vägedel õnnestunud kirdes edasi liikuda umbes 55 kilomeetrit. Vabastatud on 93 asulat, "ütles sõjaväeametnik.

"Hersoni suunal üritab vaenlane vasturünnakut, nad kasutavad reserve. Venemaa proovib pidurdada meie vägede edasitungi ja saada tagasi kaotatud positsioonid. Alates 1. oktoobrist on meie kontrolli alla võetud 29 asulat," lisas ametnik.

Biden: tuumaoht on suurim pärast Kuuba raketikriisi

USA president Joe Biden osales neljapäeval New Yorgis demokraatliku partei kampaaniaüritusel.

"Me pole viimsepäeva väljavaatega silmitsi seisnud pärast Kennedyt ja Kuuba raketikriisi. Vladimir Putin ei tee nalja, kui räägib taktikaliste tuumarelvade või keemiarelvade võimalikust kasutamisest, sest tema sõjaväel ei lähe hästi," ütles üritusel Biden.

Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati 18 haubitsat

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 100 Vene sõdurit ning hävitati 18 haubitsat.

Macron: EL saadab Ukrainale rohkem relvastust

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et Euroopa Liit (EL) saadab Ukrainale rohkem sõjavarustust. Macron ütles, et Prantsusmaa saadab Ukrainale ka kaugmaarelvi, sealhulgas haubitsad Caesar, vahendas CNN.

Prantsusmaa on varem Ukrainale tarninud 18 sellist haubitsat.

"Me jätkame Ukraina toetamist nii rahaliselt, kui sõjaliselt," lubas Macron.

Jaapan kehtestas Venemaa vastu uued sanktsioonid

Jaapani sanktsioonid tulenesid Venemaa otsusest annekteerida neli Ukraina oblastit. Jaapani valitsus otsustas külmutada 81 isiku, üheksa organisatsiooni ning mitme kõrgetasemelise Vene valitsusametniku ja sõjalise organisatsiooni varad, vahendas NHK.

Jaapan koos teiste G7 grupi riikide lubas 30. septembril mitte kunagi tunnistada Venemma annektsioonime ega libareferendumeid, meenutas The Kyiv Independent.

Le Figaro: Venemaa kutsus relvatarnete tõttu välja Prantsusmaa suursaadiku

Ajaleht Le Figaro teatas, et Venemaa kutsus neljapäeval välja Prantsusmaa suursaadiku Venemaal. Moskva kritiseeris Prantsuse relvatarneid Ukrainasse.

"Venemaa on juhtinud tähelepanu ohtudele, mis tulenevad Kiievi režiimile relvade saatmise suurenemisest," teatas Venemaa välisministeerium.

Ajalehe Le Monde'i andmetel plaanib Prantsusmaa Ukrainale juurde saata kuus kuni 12 Caesar haubitsat.

Briti luure: üle poole Ukraina tankidest on Vene vägede käest saadud

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate hinnangul on Ukraina väed alates veebruarist enda kätte saanud vähemalt 440 Vene lahingutanki ja ligikaudu 650 ühikut muud soomustehnikat.

Brittide hinnangul näitab suhteliselt heas korras oleva Vene tehnika langemine Ukraina vägede kätte Vene vägede kehva väljaõpet ning madalat lahingudistsipliini. Korraliku väljaõppe korral hävitataks enda tehnika kui on oht, et see langeb vastase kätte.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/zxsxakKNtO



#StandWithUkraine pic.twitter.com/pwIRUanlAg — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 7, 2022

Briti luure hinnangul on Vene väed mitmel lahingutandril suure surve all ning üha enam demoraliseeritud. Brittide hinnangul kaotavad Vene väed seetõttu ka edaspidi rasketehnikat.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 350 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 61680 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 2466 (+17);

- jalaväe lahingumasinad 5093 (+29);

- lennukid 266 (+0);

- kopterid 233 (+1);

- suurtükisüsteemid 1455 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 344 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 177 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1067 (+20);

- tiibraketid 246 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3862 (+8);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 135 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.