Raamat: Elon Musk päästis Vene Musta mere laevastiku Ukraina rünnakust

Elon Musk käskis eelmisel aastal salaja oma inseneridel peatada Starlink satellitside ühendus Krimmi poolsaare lähistel. See oli mõeldud tõkestama Ukraina salarünnakut Vene Musta mere laevastiku vastu, vahendas CNN Muski uuele biograafiale tuginedes.

Ukraina meredroonid kaotasid internetiühenduse lähenedes Vene laevastikule ja uhtusid siis poolsaarel kaldale, kirjutas raamatu autor Walter Isaacson. Muski otsuse tõttu pidid Ukraina valitsusametnikud talt anuma satelliitside ühenduse taastamist.

Elon Musk aga kartis, et Ukraina rünnakule Krimmi vastu järgneb Vene tuumarünnak. Musk ise tunnistas, et omandas selle arusaama läbi vestluste kõrgetasemeliste Vene ametnikega. Muski otsus ilmestas kuidas miljardärist on saanud oluline isik, keda USA valitsusametnikud ei saa eirata.

Muski Starlink satelliitside muutus Ukrainale oluliseks Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi tõttu. Venemaa ründas täpselt enne invasiooni mitmeid Ukraina kommunikatsioonisüsteeme. Samuti töötab Starlinki satelliitside ka siis kui mobiilside ja kaabli kaudu internetiühendus enam ei tööta.

Kui Ukraina relvajõud asusid Starlinki terminale kasutama Vene vägede vastu vastupealetungile minnes, siis hakkas Elon Musk Starlinkide andmise otsust kahetsema. "Kuidas olen ma selles sõjas?," küsis Musk raamatu autorilt. Musk rõhutas, et Starlink ei olnud mõeldud sõdade pidamiseks. Miljardäri sõnul oli Starlink mõeldud Netflixi ja koolitükkide, mitte droonirünnakute tarbeks.

Raamatu kohaselt suhtles Elon Musk seejärel Joe Bideni rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani, USA staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Mark Milley ja Venemaa suursaadikuga Washingtonis.

Elon Musk use väitis sotsiaalmeedia keskkonnas X (endises Twitteris), et Starlink ei deaktiveerinud oma internetiühendust Krimmi lähistel, vaid need alad polnudki lisatud aktiveeritud alade hulka. Muski väitel palusid Ukraina valitsusametnikud, et Starlink aktiveeritakse erakorraliselt Sevastopoli lähistel.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Musk kutsus samas lõimes Venemaad ja Ukrainat üles relvarahule, mis jätaks okupeeritud Ukraina alad Venemaa alla.

Ukraina presidendi kantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak kritiseeris droonide internetiühenduse mittelubamist. Podoljak tõi esile, et Musk lubas oma sekkumisega Vene Musta mere laevastikul jätkata raketirünnakuid Ukraina linnade pihta.

Sometimes a mistake is much more than just a mistake. By not allowing Ukrainian drones to destroy part of the Russian military (!) fleet via #Starlink interference, @elonmusk allowed this fleet to fire Kalibr missiles at Ukrainian cities. As a result, civilians, children are… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 7, 2023

Walter Isaacsoni biograafia Elon Muskist ilmub 12. septembril. Ta on varem kirjutanud biograafiaid Steve Jobsi ja Albert Einsteini kohta.