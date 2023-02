Spacex ei luba Ukraina sõjaväel kasutada Starlinki droonide juhtimiseks

Spacexi president Gwynne Shotwell teatas, et ettevõte ei luba Ukraina relvajõududel kasutada Starlinki satelliitinternetti droonide juhtimiseks. Samas relvajõudude kommunikatsiooni läbi Starlinki ettevõtte lubab. Shotwell rõhutas, et algne kokkulepe Ukraina valitsusega oli Starlinki satelliitinterneti tagamine humanitaareesmärkidel.

USA kosmoseettevõte Spacex on seadistanud oma Starlink satelliitinterneti sedasi, et Ukraina sõjavägi ei saaks selle abil kontrollida enda droone sõjas Venemaa vastu, kinnitas kolmapäeval Spacexi president Gwynne Shotwell.

Gwynne Shotwelli sõnul polnud Starlinki internetiteenus kunagi mõeldud kasutamiseks relvana (algselt "never never meant to be weaponized"). Spacexi president kinnitas, et ettevõte saab kasutusele võtta meetmeid ja on neid juba kasutusele võtnud, mis nende satelliitinterneti kasutamist Ukraina droonide poolt tõkestab, vahendas Reuters.

Shotwell rõhutas, et Spacexi algne kokkulepe Ukraina valitsusega hõlmas endas ainult humanitaareesmärkidel internetiühenduse tagamist haiglatele, pankadele ja eraisikutele, keda mõjutab Venemaa kallaletung. Spacexi president samas ütles, et Starlinki kasutamine kommunikatsiooni tagamiseks on ettevõttele teada ning see neid ei häiri.

Ukraina relvajõud on kasutanud edukalt droone Vene vägede positsioonide tuvastamiseks ning Vene positsioonide pommitamiseks.

Spacex on saatnud Ukrainale suures koguses Starlink satellitinterneti terminale. Samuti on neid ostnud Ukraina tarbeks Ameerika Ühendriigid ja Prantsusmaa. Maakera kohal tiirleb pea 4000 Spacexi mikrosatelliiti.

Venemaa on püüdnud Starlinki internetiühendust tõkestada, kuid see pole õnnestunud. Ettevõtte asutaja Elon Musk on varem kinnitanud, et Spacex pidi teenuse pakkumisel Venemaa sellise tegevusega arvestama ning internetiühenduse tagamiseks teenust täiustama.