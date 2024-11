Sõja 998. päev: Venemaa korraldas Ukrainale viimase kolme kuu suurima raketirünnaku

Oluline pühapäeval, 17. novembril kell 20.45:

- Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku raketirünnaku;

- Venelased jätkavad survet, Ukraina taastas olukorra Makarivkas;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1640 sõdurit;

- Scholz: ühtegi otsust sõja lõpetamise asjus ei tehta ilma Kiievita;

- Ukraina hävitas hinnalise Vene raadioelektroonilise sõja kompleksi;

- Ukraina rakendab Venemaa rünnaku järel üleriigilisi elektripiiranguid;

- Allikad: USA andis Ukrainale loa kauglöökideks Venemaa pihta.

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku raketirünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva Ukrainale ulatusliku raketirünnaku, vahendas Kyiv Independent. Väidetavalt lasti Mustalt merelt, samuti Venemaa Astrahani oblastist ja Krasnodari kraist Kiievi suunas välja mitu ballistilist raketti.

Kiievi sõltumatu ajakirjaniku sõnul teatati pealinnas Kiievis plahvatustest kohaliku aja järgi kella 6.30 paiku hommikul. Edasisi plahvatusi oli kuulda ka Kropivnõtski linnas.

Kohaliku aja järgi umbes kell kuus hommikul kaikus õhuhäire kogu riigis.

Ukraina õhujõud teatasid varem öösel, et Murmanski oblastis asuvalt Venemaa Olenja lennuväljalt tõusid õhku strateegilised pommitajad Tu-95. Hilisõhtul teatas Telegrami kanal War Monitor, et kokku on õhus 17 Tu-95 strateegilist pommitajat, millest seitse tõusis õhku Saraatovi oblasti Engelsi lennuväebaasist.

Zelenski ütles pühapäeval, et Venemaa ründas Ukraina energiataristut 120 raketi ja 90 drooniga. Tema sõnul kasutas Venemaa ulatuslikus rünnakus tiib- ja ballistilisi rakette ning mitut tüüpi droone, teiste seas Shahede. Ukraina kaitsejõud tulistasid alla 144 õhusihtmärki, lisas Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil Telegram.

Ukraina õhujõudude teatel kasutasid venelased rünnakus ka ülihelikiirusega raketti Zircon ja kaheksat ülihelikiirusega raketti Kinžal. Õhujõud väidavad, et tulistasid alla Zirconi ja kaheksast Kinzhal-raketist seitse.

Kiievi sõjalise administratsiooni ülem Serhi Popko ütles, et õhurünnak oli viimase kolme kuu kõige ulatuslikum.

"Vaenlase sihtmärk oli kogu meie energiataristu. Kahjuks sai Mõkolajivis droonirünnaku tagajärjel surma kaks ja vigastada kuus inimest, nende seas kaks last. Õhurünnakud ja alla kukkunud rusud on põhjustanud purustusi," ütles Popko.

Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko ütles, et venelased ründavad elektri tootmise ja jaotusvõrgu rajatisi üle kogu Ukraina.

Ukraina jaotusvõrgu haldur DTEK teatas pühapäeval elektrikatkestustest Kiievis ning Kiiebi, Dnipropetrovski ja Donetski oblastis.

Venemaa on viimastel kuudel keskendunud eeskätt ulatuslikele droonirünnakutele, et Ukraina õhutõrjet kurnata. Ukraina õhujõud teatasid varem, et Venemaa saatis 2024. aasta augustist oktoobrini Ukraina vastu vähemalt 4300 Shahed-tüüpi ründedrooni ja sarnaseid mehitamata lennumasinaid.

Kuigi raketirünnakud on Ukraina idaoblastites tavaline nähtus, on enamik Ukraina piirkondi viimastel kuudel suures osas pääsenud Venemaa ulatuslikest raketirünnakutest taristule.

Venelased jätkavad survet, Ukraina taastas olukorra Makarivkas

Vene okupandid jätkasid laupäeval surve avaldamist rindel, hõivates Donetski oblastis Hrõhorivka küla, samal aja taastas Ukraina kaitsevägi olukorra Makarivkas, vahendas portaal Unian rindeolukorda jälgiva projekti DeepState andmeid.

"Kaitsejõud on taastanud olukorra Makarivkas. Vaenlane okupeeris Hrõhorivka ning tungis edasi ka Berestki, Novaja Iljinka ja Dalnõi lähedal," seisab teates.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 16. novembril kella 22 seisuga, et ööpäeva jooksul toimus 132 sõjalist kokkupõrget. Vaenlane koondab oma peamised pealetungijõud Kurahhove ja Pokrovski suundadele.

Nii registreeriti kella 22.00 seisuga Kurahhove suunal 25 vaenlase rünnakut. Pokrovski suunal ründasid venelased kaitseväe positsioone 32 korda.

Harkivi suunal tungisid Vene okupandid viis korda edutult Ukraina üksuste positsioonidele. Lõmani suunal registreeriti 10 okupantide rünnakut.

Vaenlane ründas Ukraina positsioone Kupjanski suunal kümnel korral. Veel seitse korda üritas ta parandada oma positsiooni Toretski suunal. Neli korda ründasid venelased edutult kaitseväe positsioone Dnipro suunal.

Samal ajal jätkub Ukraina vägede operatsioon Venemaa Kurski oblastis. Seal tõrjus kaitsevägi 24 vaenlase rünnakut.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1640 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 720 880 (võrdlus eelmise päevaga +1640);

- tankid 9350 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 19 021 (+27);

- suurtükisüsteemid 20 556 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1252 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 999 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 974 (+60);

- tiibraketid 2641 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 29 321 (+85);

- eritehnika 3653 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Scholz: ühtegi otsust sõja lõpetamise asjus ei tehta ilma Kiievita

Saksa kantsler Olaf Scholz kinnitas pühapäeval oma riigi toetust Ukrainale ning rõhutas, et ühtegi otsust sõja lõpetamise asjus ei tehta ilma Kiievita.

Scholz sattus kriitika alla seoses telefonivestlusega Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

"Ukraina saab meiega arvestada" ja "ühtegi otsust ei tehta Ukraina selja taga," rõhutas ta Berliini lennujaamas enne äralendu G20 tippkohtumisele Rio de Janeiros.

Scholzi sõnul oli vestlus Putiniga väga detailne, kuid ühtlasi selgus, et Venemaa presidendi vaadetes sõjale on vähe muutunud. "Ja see pole hea uudis," ütles ta ajakirjanikele.

Ukraina hävitas hinnalise Vene raadioelektroonilise sõja kompleksi

Ukraina üksus avastas ja hävitas Donetski oblastis Vene sõjaväe hinnalise raadioelektroonilise sõja kompleksi RB-301B "Borisoglebsk-2", teatas 414. üksikrügement "Madjari linnud" ("Птахи Мадяра") pühapäeval.

Kompleks hävitati ööl vastu laupäeva Pokrovski suunal Serhijivka asulas.

"Ei uskunud oma silmi: viimati kohtasime "Borisoglebsk-2" Belgorodi äärelinnas Harkivi kampaania ajal. "Rasvane" sihtmärk, suur edu," kommenteeris videos sihtmärgi hävitamist üks üksuse liige.

Öises operatsioonis kasutati ründedroone Vampiir, mida toodab firma SkyFall.

RB-301B "Borisoglebsk-2" koosneb juhtimispunktist ja kuni üheksast eraldi sõidukist, millel on erinevad raadiolokatsiooniseadmed.

Ukraina rakendab Venemaa rünnaku järel üleriigilisi elektripiiranguid

Ukraina rakendab esmaspäeval kõigis oblastites piiravaid meetmeid elektri kasutamisele, kuna Venemaa pühapäevane ulatuslik raketi- ja droonirünnak kahjustas riigi energiataristut, teatasid võimud.

"Homme, 18. novembril, on kõik oblastid sunnitud rakendama tarbimist piiravaid meetmeid," teatas energiaministeerium sotsiaalmeedia postituses.

"Piirangute ajutise taaskehtestamise põhjus on elektrirajatiste kahjustada saamine tänases massilises raketi- ja droonirünnakus."

ÜRO tuumaagentuuri peadirektor Rafael Grossi teatas, et rünnaku tagajärjel töötab täisvõimsusel ainult kaks Ukraina tuumareaktorit üheksast.

Kuigi rünnak ei mõjutanud Hmelnõtski, Rivne ja Pivdennõi tuumajaama otseselt ja need ei seiskunud, sai kahjustada mitu alajaama, millest nad sõltuvad.

"Praegu toodavad 100-protsendise võimsusega elektrit ainult kaks üheksast reaktorist ja üks on peatatud hoolduseks," ütles Grossi Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) pressiteates.

Kolme tuumajaama üheksast reaktorist kuus vähendasid pühapäeva hommikul võimsust 40-90 protsendile.

Allikad: USA andis Ukrainale loa kauglöökideks Venemaa pihta

President Joe Bideni administratsioon tühistas piirangud, mis takistasid Ukrainal USA-st saadud relvadega sügavale Venemaa territooriumile lööke anda, ütles kolm asjaga kursis olevat allikat.

Ukraina plaanib lähipäevil korraldada oma esimesed kaugrünnakud, ütlesid allikad, kuid turvakaalutlustel üksikasju ei avaldanud, vahendas Reuters.

Esimesed kauglöögid sooritatakse tõenäoliselt ATACMS-i rakettidega, mille lennuulatus on allikate sõnul kuni 306 kilomeetrit.

Valge Maja keeldus kommentaaridest. USA samm tuleneb Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kuudepikkusest palvest lubada Ukraina sõjaväel kasutada USA relvi, et tabada Venemaa sõjalisi sihtmärke, mis jäävad piirist kaugele.

Kuigi mõned USA ametnikud on olnud skeptilised selles osas, kas kauglöökide lubamine muudab sõja üldist kurssi, võib otsus aidata Ukrainat hetkel, mil Vene väed on saavutamas edu ning anda Kiievile võimalikeks läbirääkimisteks parem positsioon.