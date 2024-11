Selgus Ämari minikaitsetööstuspargi laskemoona tootja

Valikpakkumisel osales kolm ettevõtet – Nitrotol OÜ, ESTDEFIN Production OÜ ja Estonian Ammunition Plant OÜ. Vastavalt valikpakkumise tingimustele selgitas kuueliikmeline komisjon välja parima pakkumise, hinnates tegevuskava, objekti kasutustasu, ettevõtte käivet, Eesti kaitseväe vajadust toote järgi ning toote lepingulist kaetust.

"Kõigi kolme ettevõtte tegevuskavad olid realistlikud ja usaldusväärsed, kuid Nitrotol OÜ pakkumine paistis silma põhjalikkuse, läbimõelduse ja läbipaistvusega," ütles RKIK riigivara valdkonna juht Tambet Tõnisson.

"Nende esitatud tegevuskava ning täiendavatele küsimustele antud vastused veensid meid, et ettevõte on teinud piisava ettevalmistustöö, et saavutada tulemused lubatud ajakava raames," lisas ta.

Laskemoona tootmine algab Ämari minikaitsetööstuspargis 2025. aasta kevadel. Samal ajal liigutakse edasi ka riigi eriplaneeringuga suure kaitsetööstuspargi rajamiseks.

"Tänane julgeolekuolukord nõuab meilt kiireid samme Eesti riigikaitse ja kaitsetööstuse arendamiseks," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

"Ämari minikaitsetööstuspark võimaldab meil alustada Eesti laskemoonatootmisega juba lähitulevikus. Lisaks on käimas ettevalmistused veelgi suurema kaitsetööstuspargi rajamiseks. Need sammud aitavad tugevdada Eesti kaitsevõimet, luua uusi töökohti ning annavad panuse ka riigi majandusse," lausus minister.

Valikpakkumise võitjana saab Nitrotol OÜ enda kasutusse Ämari sõjaväelinnakus ligi 8900 ruutmeetri suuruse ala. RKIK tagab tootmise alustamiseks vajalikud kaitsevallid ja kommunikatsioonid. Nitrotol OÜ kohustub rajama ajutise iseloomuga tootmisruumid ja varustama need vajalike seadmetega.