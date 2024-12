Postimees: Ämarisse sõjatehase rajamine seiskus kohtuvaidluse tõttu

"Riigivara kasutusse andmiseks läbiviidud valikpakkumise tulemuste kinnitamise otsuse kohta esitas kaebuse valikpakkumisel teiseks jäänud Estonian Ammunition Plant OÜ," ütles RKIK pressiesindaja Krismar Rosin Postimehele.

"Laskemoona tootmise hankele tuli ainult üks laskemoona tootja ja meile on mõistetamatu, miks me ei võitnud hanget. Meie tulime piltlikult öeldes lillede ja tordiga külla, aga meid võeti nagu vastasvõistkonda, me ei saa sellisest käitumisest aru ja ning tahame aru saada," kommenteeris Estonian Ammunition Planti väikeosanik ja tegevjuht Even Tudeberg, kelle sõnul on ettevõttel olemas tehnoloogia laskemoona tootmiseks, samuti tellijad, kusjuures ettevõtte investeeringu väärtus jääks vahemikku 350–500 miljonit eurot.

Rosin polnud nõus kommenteerima, kui pikaks ajaks kohtuvaidlus sõjamoona vabriku ehituse edasi lükkab, kuid Postimehe sõnul võtab kohtuvaidlus Eestis vähemalt kaks aastat, mis tähendab, et nii pikaks ajaks võib edasi lükkuda ka Ämari moonavabriku ehitus.

ERR teatas novembri keskel, et RKIK korraldatud valikpakkumise võitis Nitrotol OÜ, mis pidi saama enda kasutusse Ämari sõjaväelinnakus ligi 8900 ruutmeetri suuruse ala. RKIK tagab tootmise alustamiseks vajalikud kaitsevallid ja kommunikatsioonid. Nitrotol OÜ kohustub rajama ajutise iseloomuga tootmisruumid ja varustama need vajalike seadmetega.