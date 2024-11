Eften ostab koos Eesti investoritega Tallinna Kristiine keskuse

"Kristiine keskus saab endale Eesti investorite näol tugeva omaniku, kelle jaoks ei ole tegemist lihtsalt järjekordse investeeringuga, vaid Tallinna elanikena tunneme kõrgendatud vastutust südalinna olulise tuiksoone arengu eest. Tegu on väga tuntud kaubamärgi ja populaarse keskusega, mida külastab aastas kuus miljonit inimest," ütles Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas.

Kristiine keskuse uue omanikfirma osanikud on Ivar Vendelin, Anders Anderson, Taavet Hinrikus, Kristjan Rahu, Priit Koit, Toonart Rääsk, Eften Real Estate Fund 5, Tõnu Uustalu ja Viljar Arakas.

Eften Real Estate Fund 5 on börsil noteeritud Eften United Property Fundi suurim investeering, mistõttu saavad kaubanduskeskuse omanikeks ka pea 6000 Eesti jaeinvestorit.

Keskust hakkab valitsema eraldi varahaldusettevõte, mille partnerid on Eften Capital, Ivar Vendelin ning Anders Anderson. Keskuse igapäevajuhtimine jääb Efteni ülesandeks.

"Täna valitseb turul olukord, kus Eesti kapitalil on võimalusi ja julgust Eestile olulisi ettevõtteid omandada. Tore, et soliidne investorite grupp moodustus väga kiiresti ja olen kindel, et see ei jää meie viimaseks sammuks. Mul on väga hea meel, et mõte, mis meil suve alguses tekkis hea sõbra Viljariga Niitvälja golfiväljakul, on jõudnud eduka lõpuni," ütles investor ja loodud uue varahalduri partner Ivar Vendelin.

Eften ABC4 OÜ ja Citycon Oyj allkirjastasid võlaõigusliku lepingu ning tehing on kavas lõpule viia enne 2024. aasta lõppu pärast konkurentsiameti menetluse lõpetamist.

Tehingut finantseerib SEB ja Swedbanki sündikaat. Ostjat nõustab Advokaadibüroo Rask.

Citycon tetas pressiteate vahendusel, et müük toetab ettevõtte strateegiat keskenduda kinnisvara omamisele Põhjamaade suuremates linnades ning loobuda varadest, mis ei ole otseselt seotud ettevõtte põhifookusega.

Pärast seda tehingut on Cityconi mitte-põhiportfelli kuuluvaid varasid müügis või läbirääkimiste lõppfaasis kokku üle 300 miljoni euro väärtuses. Müügist saadavat tulu plaanitakse kasutada võlgade tasumiseks ja ettevõtte bilansi tugevdamiseks.

"See tehing näitab meie varade head kvaliteeti ja kinnitab, et ületame 2024. aastaks seatud 380 miljoni euro suuruse müügieesmärgi. See samm on kooskõlas meie strateegiaga keskenduda põhiturule ning tugevdada meie finantspositsiooni," ütles Cityconi arendus- ja investeerimisjuht Erik Lennhammar.

Tehingu partneriteks olid Redgate Capital koos Newsec Balticsi ja Soraineniga.

Kristiine keskuse kahel korrusel on 45 300 ruutmeetrit renditavat pinda. Aastal 1999 avatud keskus läbis 2019. aastal uuenduskuuri. Kristiine keskuses tegutseb ligi 120 kaubandus- ja teenindusasutust ning söögikohta.

Keskuse ankurrentnikud on Prisma, H&M, Sportland, Reserved, Rademar, Apollo, O'Learys, New Yorker ning Jysk.