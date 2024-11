Kuressaare sai tänavu erilise jõulupuu

Eriliselt ilus ja ka eriliselt valus on tänavune jõulupuu, mis hommikul Kuressaare kesklinna jõudis ehk tegemist on Saaremaal esimest korda hõbekuusega, mida nimetatakse oma jäikade ja teravate okaste tõttu ka torkavaks kuuseks.

"Teda ei saagi õrnalt puutuda, ta torkab kohe," ütles loodusmees Leo Filippov.

Kuusel polnud kesklinna seekord vaja ette võtta väga pikka teekonda – ainult kilomeeri kaguselt Kuressaare linnast perekond Kivide koduaiast see sinna jõudis. Omaniku sõnul on hõbekuusk 50-aastane.

"Kuuse pikkus on umbes 14 meetrit. Omanik avaldas ise soovi, et kuusk oli juba parajalt suureks kasvanud ja ühel hetkel tuli ta maha võtta nagunii. See oli juba planeeritud neil ja pakkusid meile seda kuuske. Vaatasime üle, tundus ilus ja miks mitte," rääkis Saaremaa Halduse juht Ainer Tiitson.

Käbidega hõbedane kuusk on juba keskväljakul iseenesest vaatamisväärsus.

"Põhja-Ameerika mäestikust pärit ja seal ta võib kasvada 400- kuni 600-aastaseks. Aga Euroopasse toodi ta 1863. aastal, see on fikseeritud. Seega liigina on ta meil Eestis olemas 161 aastat. Metsas ta ei kasva ja ma ei ole ka kuulnud, et ta oleks meil looduslikult seemnetega edasi levinud. Kõik mis meil, on inimese poolt istutatud dekoratiivsel eesmärgil," selgitas Filippov.

Kuna kuusk on juba looduslikult ilus, siis selle ehtimisel kehtib tänavu põhimõte, et vähem on rohkem.

"Kõik jääb ära, teeme ainult tuledega," kinnitas Saaremaa vallakunstnik Reta Lall.

"Väga kaunis on kuusk, tõesti. Väga kaunis! /.../ Eelmisel aastal meisterdasime kuuseehteid ka kodus, sel aastal tuleme ka ja riputame need peale," ütles Agnes.

"Väga ilus on. Imetlesime kaugelt tulles juba," ütles Mare.