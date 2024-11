Musk testis SpaceX-i kosmoseraketti Trumpi pilgu all

Trump kuulas tähelepanelikult maailma rikkaima mehe selgitusi testi toimimise kohta ning pööras siis pilgu taevasse, et selle õhkutõusu vaadata.

Korduvkasutatav kanderakett Super Heavy ei naasnud sedapuhku stardiplatvormi mehhaaniliste käppade vahele nagu oktoobris eelmisel katsel, vaid laskus India ookeani.

Trumpi administratsiooniga liitunud Musk ilmus kosmosejaama koos punast MAGA mütsi kandnud tulevase presidendiga. Lisaks Trumpile jälgisid katselendu ka teised tema lähiringi kuuluvad inimesed.

Erinevalt oktoobrikuisest testist kompas SpaceX seekord ka Starshipi piire. Sel moel on ettevõtte hinnangul võimalik näha, kuidas ja millal võib mõnel kosmoseraketil tulevikus probleeme tekkida.

CNN-i andmeil lasi SpaceX Starshipil esmakordselt oma mootorid kosmoses taaskäivitada.

SpaceX-i inseneri Kate Tice'i sõnul osutus kosmoselaev võimekamaks, kui ettevõtte arvutused näitasid. Ka NASA direktor Bill Nelson õnnitles SpaceX-i Starshipi kuuenda katselennu puhul.

"Starshipi edu on Artemise (NASA mehitatud kosmoselendude programm) edu. Koos naaseme Kuule ja suundume Marsile," teatas Nelson.