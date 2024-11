Taani merevägi jälgib purunenud kaablite läheduses viibinud Hiina laeva

Taani merevägi kinnitas, et viibib Taani ranniku lähistel ankrus oleva Hiina kaubalaeva läheduses. Nädala alguses selgus, et Läänemeres läksid katki kaks merealust sidekaablit, mis jäid Hiina laeva Yi Peng 3 teekonnale.

Esmaspäeval selgus, et nii Soome ja Saksamaa vaheline merekaabel kui ka Rootsi ja Leedu vaheline merekaabel on saanud kahjustada. Kaablid jäid Läänemerel sõitnud Hiina kaubalaeva Yi Peng 3 marsruudile.

Mereliikluse andmed näitavad, et teisipäeva õhtul jälitas Taani merevägi Hiina kaubalaeva.

Kolmapäevase seisuga on Hiina laev Taani ranniku lähedal ankrus ning selle lähistel viibib ka Taani mereväelaev.

Taani merevägi kinnitas samuti, et viibib Hiina laeva läheduses, kuid ei jaganud täpsustavat informatsiooni.

Kuigi mitmed väljaanded kirjutavad, et Taani mereväelaev Y311 Søløven pidas Hiina laeva kinni ja otsis läbi, pole Taani merevägi seda infot kinnitanud.

Yi Peng on 225-meetrine kaubalaev, mis tuli Läänemere piirkonda Egiptusest. Yle kirjutab, et novembris viibis laev ka Ust-Luga sadamas, mis asub Venemaa Leningradi oblastis. Laev liigub tagasi Egiptuses asuvasse Port Saidi sadamasse ja on praegu Taani ranniku lähedal ankrus.

Möödunud aasta oktoobris lõhkus Hong Kongi lipu all sõitnud Newnew Polar Bear Eesti-Soome gaasitoru ning tõenäoliselt ka Eestit ja Soomet ning Eestit ja Rootsit ühendavad sidekaablid.