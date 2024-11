Taani vetes seisva Hiina kaubalaeva lähistele saabus Vene sõjalaev

Kattegati väinas Taani võimude järelevalve all seisva Hiina kaubalaeva juurde, mida kahtlustatakse kahe merealuse sidekaabli lõhkumises, saabus eelmisel nädalal Vene sõjalaev ning see ajendas piirkonda külastama ka ühte Saksa merejõudude alust.

Vene raketikorveti Merkuri saabumises Hiina kaubalaeva lähistele võib näha Venemaa jõudemonstratsioonina, ütlesid eksperdid sellest kirjutanud Soome lehele Helsingin Sanomat (HS).

Reedel käis kohapeal, Taani ja Rootsi vahelises väinas, Fredrikshavni ja Göteborgi vahel ka Saksamaa sõjalaev.

Venemaa Musta mere laevastiku koosseisu kuuluv raketikorvett saabus Kattegati väina põhjaossa ja jäi seal ankrusse neljapäeva ennelõunal, kirjutas HS. Kuna laeva automaatne identifitseerimissüsteem (AIS) ei olnud sisse lülitatud, pole selle asukoht ametlikule mereliiklusteenistusele nähtav.

Anonüümsust palunud ekspert, kes saab kasutada sõjaväe signaalluure andmeid, kinnitas Helsingin Sanomatele Vene sõjalaeva asukohta.

Soome-Saksa ja Leedu-Rootsi vaheliste sidekaablite purunemisega seostatav Hiina kaubalaev Yi Peng 3 on olnud samas väinas ankrus alates sellest ajast, kui Taani võimud selle ilmselt teisipäeva õhtul peatasid.

Neljapäeval saabus samasse Vene sõjalaev, pingestades veelgi juhtunu tõttu teravnenud rahvusvahelist poliitilist olukorda.

"Võimalik, et laevale on antud korraldus olukorda jälgida. Või lihtsalt näidata jõudu, mis oleks Venemaale omane," ütles lehele Poola sõjandusekspert Miłosz Gapinski, kes on pikka aega Venemaa mereväe tegemisi jälginud.

Gapinski märkis, et Merkuri võis olla teel Venemaale tavahoolduseks. Selle peatumine Kattegati väinas võis olla laevale antud lisaülesanne, sest see sõitis niikuinii samast kohast läbi. Tema sõnul saadab Venemaa oma sõjalaeva kohalolekuga pingestunud olukorras sõnumi, et "ärge minge üle piiri, sest meil on ohtlikud relvad".

Samas pole see ebatavaline, et Venemaa sõjalaevad teevad oma reisidel peatusi, märkis HS. Neid täheldatakse sageli NATO riikide Taani, Rootsi ja Norra lähedal asuvates vetes.

Vene sõjalaev näis reedel olevat äratanud huvi ka Saksa mereväes. Saksa sõjalaev F217 asus teele Kielist ja suundus põhja poole. Kattegati põhjaosas muutis laev kurssi ja möödus hommikul kell kümme ajal kohast, kus Vene korvett ankrus seisis. Möödudes aeglustas Saksa laev oma kiirust.

Saksa sõjalaeva kurss on avatud allikatest nähtav, kuna sellel oli sisse lülitatud AIS-i lokaator.

"Jõudemonstratsioon töötab mõlemas suunas ja on relvajõudude jaoks tüüpiline," kommenteeris Gapinski Saksa laeva liikumisi.

Samas on viimastel päevadel on väinas liikunud ka palju Taani sõjalaevu, tõdes Gapinski. Tema sõnul kohtuvad Vene ja NATO laevad merel iga päev, tihti sõidetakse meelega üksteise lähedale, näiteks selleks, et teha täpseid fotosid teise poole laevast.

Kuigi Merkuri kuulub Venemaa Musta mere laevastikku, pole see Mustal merel tegutsenud. Põhjus on selles, et Türgi väinad on sõjalaevadele suletud alates sellest ajast, kui Venemaa veidi vähem kui kolm aastat tagasi Ukraina vastu agressioonisõda alustas.

Merkuri seilab Vahemerel, mille rannikul Süürias asub Venemaa kasutatav Tartusi mereväebaas. Laev pidi aga sõitma Venemaale hooldusse, mis võiks seletada selle suundumist Läänemere poole.

Hiina kaubalaeva Yi Peng 3 peetakse Läänemerel kahe merekaabli purunemise võimalikuks osaliseks, sest see liikus kahjustuse tuvastamise hetkel mõlema kaabli läheduses. Yi Peng 3 pidi oma teekonna peatama teisipäeval pärast seda, kui Taani laevad olid seda pikka aega jälginud. Hiina laevale asusid väidetavalt Taani lootsid.

HS-i positsioneeringu järgi asub Vene korveti Merkuri ankrukoht Hiina laevast enam kui saja kilomeetri kaugusel.

Vene laev võib aga isegi nii kaugelt jälgida, kuidas Läänemere riikide võimud Hiina laeva suhtes käituvad, märkis teine ​​Vene mereväe tegevust jälgiv analüütik, kes kasutab varjunime Oxford Maritime.

Sama ekspert oli esimene, kes teatas Merkuri liikumisest. Analüütik kirjutab oma uudiskirjas, et Merkuri saab piirkonnas teha elektroonilist luuret. Selle kohalolek annab Venemaale ka võimaluse vajadusel kiiresti tegutseda.

Kuna Merkuri tegi Kattegatis vahepeatuse, pole Venemaa pidanud sinna eraldi sõja- ega luurelaeva saatma.