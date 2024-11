Eesti ekspert soovitab Taanil minna kaablirikkumistes kahtlustatava Hiina laeva pardale

Taani ametnikud võiks minna Läänemeres paikneva kahe sidekaabli rikkumises kahtlustatava Hiina laeva pardale, et tuua juhtunusse suuremat selgust, vahendas Soome ringhääling Yle Eesti mereõiguse eksperdi Alexander Lotti seisukohta.

"Taanil oleks soovitav võtta kasutusele meetmed, mida Soome ja Eesti seoses Balticconnectori gaasitoru juhtumiga ei teinud," ütles Lott videointervjuus Yle-le.

Tema sõnul peaksid taanlased tegutsema julgemalt, kuigi Soome-Saksa ja Leedu-Rootsi vaheliste sidekaablite lõhkumisega tekkinud olukord on õiguslikult keeruline.

Lott tõdes, et Taani võimudel on tõenäoliselt raskusi seadusliku aluse leidmisega Hiina laevale Yi Peng 3 minemiseks, selle läbiotsimiseks ja laeva kinnipidamiseks. Tema hinnangul on Taani võimud seni mereõigust tõlgendanud ettevaatlikult.

"[Aga] ma arvan, et Hiina aluse suhtes on õiguskaitsemeetmed võimalikud," ütles Lott, kes on Tromsø Ülikooli koosseisus tegutsevas Norra Mereõiguse Keskuse teadur.

Tema hinnangul lubaksid siiski mitmed seadused ja lepingud võõrriigi laeva pardale minekut, kui alust kahtlustatakse merekaablite kahjustamises.

Kui Taani ametnikud läheksid Yi Peng 3 pardale, võib see viia pretsedendi loomiseni, mida hakkaks lahendama kohus. Nii saaksid Läänemere riigid selgust, kuidas käituda, kui kahtlustatakse hübriidsõda veealuse taristu vastu, selgitas ekspert.

Kuna laev asub Taani majandusvööndis, saavad võimud sekkuda vaid keskkonnakaitsega seotud kuritegudesse, märkis Lott.

Ta tõdes, et hübriidrünnakute korraldajad saavad praeguseid seaduselünki enda huvides ära kasutada.

Loti arvates oleks kõige olulisem vältida olukorda, kus Hiina laeval lastakse teekonda jätkata. Nii juhtus aasta tagasi, kui Hiina kaubalaev kahjustas Eesti ja Soome vahelist Balticconnectori gaasitoru.

Loti sõnul ei paku rahvusvaheline mereõigus praegu merealuste kaablite jaoks piisavat kaitset.

Ekspert: laevaleminek nõuab Hiina luba

Laevale pääsemiseks ja sellega tutvumiseks on vaja selle riigi luba, mille lipu all laev sõidab. Praegusel juhul tuleks luba hankida Hiinast, ütles mereõiguse professor Kristina Siig Lõuna-Taani ülikoolist.

"Laeva nähakse põhimõtteliselt väikese tükina Hiinast," selgitas professor Siig Taani avalik-õiguslikule ringhäälingule DR.

Taani ja Rootsi avalik-õiguslikele ringhäälingufirmadele laekunud info kohaselt peavad mitmed riigid praegu Hiinaga diplomaatilisi läbirääkimisi ummikseisu lahendamiseks.

DR-i teatel on läbirääkimised möödunud nädalast alates peetud heas vaimus. Läbirääkimistel on eesmärgiks saada Hiinalt heakskiit laeva uurimiseks.

Hiina välisministeerium on öelnud, et ei tea, et Hiina laev oleks kuidagi seotud merekaablite kahjustustega.

Hiina laeva jälgivad kolme riigi võimud

Veealuste kaablite saboteerimises kahtlustatav Hiina laev on juba päevi tiirelnud rahvusvahelistes vetes, otse Taani territoriaalvete piiri lähedal.

Kaardiandmetel on Yi Peng 3 lähenenud Taani territoriaalvetele isegi kõigest saja meetrit kaugusele.

Laeva täpne asukoht on väga oluline selleks, et Taani ametivõimud saaksid õiguse laevale minna ja see läbi otsida. Kui laev oleks Taani territoriaalvetes, kehtiks Taani jurisdiktsioon, ütles professor Siig.

Laevade liikumist jälgiva Marinetraffici talituse teatel patrullivad Hiina laeva läheduses Taani, Saksa ja Rootsi laevad.

Taani mereväe patrull-laev on ankrus väga lähedal Yi Peng 3-le ja on seda jälginud algusest peale. Samas ei ole Taani kaitsevägi kinnitanud ei laeva asukohta ega seda, kas selle esindajad on Hiina alust külastanud.

Saksa võimud on Yi Peng 3 jälginud vähemalt kahe laevaga. Algselt oli Hiina laeva läheduses rannavalve alus Bad Düben, mis jälgis seda reedest esmaspäevani. Bad Düben lahkus piirkonnast esmaspäeval samal ajal, kui samasse saabus Saksamaa föderaalpolitsei patrullkaater Bad Bramstedt, mis jäi Yi Peng 3 lähedale ankrusse.

Lisaks on alates laupäevast tööl Rootsi rannavalve alus.

Rootsi kutsus Hiina laeva sisenema uurimiseks oma vetesse

Rootsi palub Hiina laeval liikuda Rootsi vetesse, et aidata kaasa Läänemere põhjas kulgevate sidekaablite rikkumiste uurimisele, ütles peaminister Ulf Kristersson teisipäeval.

Taani merevägi teatas eelmisel nädalal, et üks tema alus seisab Hiina kaubalaeva Yi Peng 3 läheduses, mis on ankrus rahvusvahelistes vetes, kuid asub Taani majandusvööndis.

"Me oleme Rootsi poolt olnud kontaktis laevaga ja Hiinaga ning öelnud, et tahame, et laev liiguks Rootsi vetesse," ütles Kristersson ajakirjanikele.