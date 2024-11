Neli erakonda jõudsid kokkuleppele kuluhüvitiste kärpes kuuendiku võrra

Eelnõu seletuskirja järgi langetatakse riigikogu liikmete tööga seotud kulude hüvitamise määra 25 protsendini riigikogu liikmete ametipalgast. Muudatuse tulemusena hoiab riik aastas kokku ligikaudu 400 000 eurot, teatas riigikogu esimehe Lauri Hussari nõunik. Praegu on riigikogu liikme kuluhüvitis 30 protsenti riigikogu liikme palgast.

Hussari (Eesti 200) sõnul peab ka parlament olema kärpeajastul ülejäänud ühiskonnaga solidaarne.

"Juba sügisistungijärgu esimese istungi avakõnes sõnasin, et tähtis on ka meie endi panus riigi finantsseisu parandamisse ja kulude vähendamisse. Vanematekogu kohtumistel kõlas erinevaid nägemusi, näiteks soovis Eesti 200 kuluhüvitisi vähendada poole võrra, millega vanad erakonnad kaasa ei tulnud ning pärast põhjalikke arutelusid saavutasime vajaliku kompromissi," ütles Hussar.

"Viimati kärbiti kuluhüvitisi 2009. aastal ning minu hinnangul on see suur saavutus, et nii keerulisel teemal nagu riigikogulaste kuluhüvitised, suutsid neli fraktsiooni leida üksmeele," sõnas Hussar.

Seadus jõustub alates 1. jaanuarist 2025.

Nelja erakonna kokkuleppega mitteühinenud Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats on varem öelnud, et kogu Hussari algatatud protsess on puhas populism, sest kuluhüvitiste kärpega just üleliia palju raha kokku ei hoia. Laatsi sõnul tuleks märgatav kokkuhoid sellest, kui siduda riigikogulaste palk nende sisulise tööpanusega.

Riina Solman Isamaast on hiljuti öelnud, et nemad on nõus kuluhüvitisi vähendama, kuid seisavad kaugemalt pärit saadikute huvide eest.