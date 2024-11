Roosabanaanike hakkab noori riigikogu sotsiaalmeedia kanalitele meelitama

Riigikogu avalike suhete osakonna juhataja Urmas Seaver ütles ERR-ile, et 6800 euro eest tellitud sotsiaalmeedia kampaania eesmärk on kasvatada riigikogu jälgijate arvu Instagramis ja Facebookis. Selleks võeti kolmelt ettevõttelt hinnapakkumised ning võitjaks osutus Goal Marketing OÜ.

"See kampaania tegelikult juba käib ja meie Facebooki ja Instagrami kontodele ilmuvad noortele adresseeritud postitused. Selle ettevõtte idee oli kaasata üks suunamudija, kellel on väga palju jälgijaid just noorte hulgas, ja jõuda läbi selle noorteni, et nad vaataksid riigikogu sotsiaalmeediakanaleid," lausus Seaver.

Goal Marketingi loovjuht Marko Saue ütles ERR-ile, et ettevõte on ka varem teinud riigikogule meediakampaaniad, kuid seekord otsustati selle asemel, et loosida mõni meenekotike või ekskursioon, suhelda noortega neile huvitaval ja relevantsel moel.

"Siis tuli idee kaasata influentser, tuntud noor inimene, kes noortele huvi pakub. Kui asja arutasime, siis esimene mõte oligi Arija Helmvee ehk Roosabanaanike, kellel on väga suur jälgijate hulk TikTokis," lausus Saue.

Riigikogul TikTokis kontot pole, seega näeb Roosabanaanikest ja postitusi Facebookis ja Instagramis.

Saue sõnul on eesmärk näidata, et riigikogu liikmed on tavalised inimesed, kes teevad oma tööd, ja seetõttu tekkis mõte lasta noortel saata küsimusi riigikogu liikmetele, mida Roosabanaanike küsima hakkab.

"Lasime noortel endal saata küsimusi, et mida tahad teada riigikogu liikmetelt. Küsimusi filtreerisime, roppused ja tobedad asjad võtsime välja, panime ise juurde elulisi küsimusi, et näiteks mis on su lemmikspordiala või lemmikloom," ütles Saue.

6800 eurot, mis riigikogult saadav eelarve on, läheb näiteks klippide levitamiseks ja Roosabanaanikesele tasu maksmiseks.

Seaver ütles, et riigikogu tegi viimati taolise sotsiaalmeediakampaania kolm-neli aastat tagasi ning soov on külastajate arv riigikogu sotsiaalmeediakanalites oleks suurem.

"Mulle tundub, et aeg-ajalt võiks ikkagi proovida seda arvu suurendada, sest et seal me näitame riigikogu tööd, näitame riigikogu ajalugu, räägime demokraatiast. Need on siiski olulised asjad Eesti ühiskonnas ja minu arvates mingite aastate tagant väikseid kampaaniaid võiks teha, mulle tundub, et see on põhjendatud," lausus Seaver.

Seaveri sõnul jälgitakse aeg-ajalt, kas külastajate arv kampaania toel ka päriselt tõuseb.

"Tegelikult juba praegu on näha, et vähemasti Instagrami kontol on mõnikümmend inimest juurde tulnud, aga noh, kampaania alles käib," ütles ta.