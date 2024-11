Saksamaal kasvab surve võlareeglite leevendamiseks

Saksamaal toimuvad veebruaris erakorralised valimised, majandusel läheb üha kehvemini ning riigi kurikuulsad võlareeglid on taas sattunud suure tähelepanu alla. Mitmed tähtsad poliitikud tahavad nüüd leevendada võlareegleid, et riik saaks suuremate investeeringute toel majandust turgutada.

Saksamaa võlapidur lubab praegu riigieelarve puudujäägil ulatuda kuni 0,35 protsendini sisemajanduse koguproduktist. See meede võeti kasutusele 2009. aastal, kuna Angela Merkeli valitsus tahtis vältida riigivõla kasvamist pärast ülemaailmset finantskriisi. Pandeemia tõttu reeglid peatati, kuid on nüüd täies ulatuses tagasi.

Võrreldes 2009. aastaga on maailm muutunud, maailmas kasvavad geopoliitilised pinged, Euroopa majandus on raskustes. Hiljuti lagunes ka Saksa valitsus, kuna kantsler Olaf Scholz (SPD) vallandas oma rahandusministri Vabade Demokraatide Partei (FDP) liidri Christian Lindneri pärast nädalaid kestnud vaidlusi valitsuse tulevase majandussuuna üle. Seejärel lahkusid valitsusest ka teised FDP liikmed.

Valitsuses olles leidis Lindner, et eelarvepuudujääk peab jääma võlapiduri piiridesse, tema koalitsioonipartnerid tahtsid kulutusi suurendada.

Veebiväljaanne Politico toob välja, et vajadus muutuste järele riigis kasvab ning ka valitsuse majandusnõunikud soovitavad leevendada eelarvereegleid. Isegi Saksa Bundesbank on öelnud, et reform, mis võimaldab mõõdukalt rohkem laenu võtta, oleks õigustatud, kuni üldine riigivõla suhe SKP-sse jääb madalaks.

Samas pole võlareeglitest vabanemine lihtne ülesanne, igasugune muudatus eeldaks kahekolmandikulist häälteenamust parlamendis. Parempopulistlik AfD ega ka Lindneri FDP reformi ei toeta.

Paremtsentristliku CDU juht Friedrich Merz on vihjanud, et on valmis võlareeglit leevendama. Ta andis hiljuti märku, et toetaks reformi, mis võimaldaks suurendada investeeringuid.

CDU aga ootab ka erakorralisi valimisi, mis võimaldaks neil juba võimupositsioonilt koostada vastavad ettepanekud võlareegli reformimiseks.

Samas näitavad arvamusküsitlused, et AfD ja endise kommunisti Sahra Wagenknechti liit BSW võivad teha nii hea tulemuse, et teistel parteidel pole järgmises parlamendis enam kahekolmandikulist enamust reformide vastuvõtmiseks. Peavoolupoliitika oleks nii populistliku poliitika pantvangis.

Seetõttu kasvab riigis surve, et praegune parlament võlapiduri reformi ellu viiks. Roheliste partei uus liider Felix Banaszak avaldas nädalavahetusel lootust, et CDU piirkondlikud liidrid avaldavad selleks ka oma Berliini kolleegidele survet.