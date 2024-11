Leedu seim kinnitas Paluckase peaministriks

Gintautas Paluckase poolt hääletas 88, vastu 36 ja erapooletuks jäi kuus seimi liiget.

President Gitanas Nausėda esitas Paluckase 19. valitsuse etteotsa sotsiaaldemokraatide, demokraatide ja Nemunase Koidu koalitsiooni ettepanekul. Sel koalitsioonil on seimis 86 häält.

Seimilt heakskiidu saanud Paluckas kohtub neljapäeval presidendiga, et arutada valitsuse moodustamist.

Pärast seda, kui president nimetab peaministri ametisse, on tal valitsuse moodustamiseks ja valitsusprogrammi seimile esitamiseks aega 15 päeva.

Paluckase ülesandeks on tõsta Leedu kaitsekulutusi ja taastada riigi maine, mis on saanud kannatada populistliku Nemunase Koidu valitsusse kaasamise tõttu, kuna erakonna juht on väidetavate antisemiitlike avalduste tõttu kohtu all.

45-aastase arvutiteadlase Paluckase kandidatuuri 19. valitsuse juhi kohale esitas valimised võitnud Leedu Sotsiaaldemokraatlik Partei, kui selle juht Vilija Blinkevičiūtė otsustas jääda tööle Euroopa Parlamenti, loobudes nii seimi liikme mandaadist kui ka võimalusest moodustada valitsus.

Sotsiaaldemokraadid moodustasid koalitsiooni Demokraatliku Liiduga Leedu Nimel ja Nemunase Koiduga ning neil on 141-kohalises parlamendis 86 kohta.

Valitsuse moodustamine võib aga osutuda keerukaks, sest Nausėda on öelnud, et ei kiida heaks ühtki Nemunase Koidu ministrit.

Esialgse koalitsioonileppega anti Nemunase Koidule põllumajandus-, keskkonna- ja justiitministri portfell.

Presidendi vastuseis Nemunase Koidule on seotud erakonna juhi Remigijus Žemaitaitisega, kes on kohtu all süüdistatuna vaenu õhutamises, kuna ta tsiteeris Iisraeli tegevust okupeeritud Läänekaldal kritiseerides antisemiitlikke värsse juutide tapmisest. Talle pannakse süüks ka holokausti tähtsuse eitamist.

Viimastel päevadel on süüd eitav Žemaitaitis avaldanud sotsiaalmeedias toetust võitlusele antisemitismiga.

Seimi koalitsioonipartnerid kiitsid Paluckast, opositsioon aga süüdistas Nemunase Koiduga jõudude ühendamises.

Konservatiivist rahvaesindaja Mindaugas Lingė ütles, et see erakond valitsuses seab ohtu Leedu julgeoleku ja riiklikud huvid.

Eelmisel nädalal avaldasid tuhanded inimesed parlamendi ees meelt Nemunase Koidu koalitsiooni kaasamise vastu. Neljapäeva õhtul on kavas taas protestimeeleavaldus.

Leedu uus peaminister on vasakpoliitik, kes veel mõne aja eest oli riigi kaitsekulutuste suurendamise vastu, kuid on pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale meelt muutnud.

Enne sotsiaaldemokraatidega liitumist 2003. aastal kuulus ta Noorte Konservatiivide Liigasse, mille liikmed on ühinenud pigem sotsiaaldemokraatide rivaalide konservatiivide ridadega.

Poliitikukarjääri alustas ta 2005. aastal Euroopa Parlamendi liikme abina ja töötas hiljem Vilniuse linnavalitsuses, olles aastatel 2015 kuni 2019 aselinnapea.

Ta juhtis Sotsiaaldemokraatlikku Parteid 2017. kuni 2021. aastani, kuid astus pärast ränka kaotust 2020. aasta valimistel tagasi.