Leedus astus ametisse uus valitsus

Uue valitsuse juhtiv jõud on Leedu Sotsiaaldemokraatlik Partei, millel on koalitsioonilepingu kohaselt valitsuses üheksa ministrit, kolm ministrit on erakonnast Nemunase Koidik ja kaks valitsusliiget Demokraatlikust Liidust Leedu Nimel. Koalitsioonil on 141-liikmelises parlamendis 86 häält.

"Selle valitsuse programm on tõesti suure riigi programm ja suurel riigil on suur süda, mis sisaldab kogu hoolitsust ja empaatiat, mida meie inimesed vajavad," ütles peaministrikandidaat Paluckas eelmisel nädalal programmi tutvustades. Valitsusjuht pidas suure riigi all silmas vastandit vähesekkuvale ning sotsiaalteemades vähe panustava nn minimaalriigi kontseptsioonile.

Tema sõnul jätkab uus valitsus asjalikku ja etteaimatavat välispoliitikat, tagab elanikkonna kaitse välisohtude eest ning toetab igakülgselt Ukrainat.

Valitsusprogramm lubab eraldada kaitse rahastamiseks vähemalt 3,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja nõupidamist sõjaväelastega.

Erilist tähelepanu on kavas pöörata 2027. aastal Saksa sõjaväe brigaadi paigutamisele Leetu, oma diviisi mehitamisele, varustamisele, relva- ja laskemoona reservi loomisele, väljaõppele ja liitlastega koostegutsemise võime arendamisele.

"Toetame Ukrainat – kuni võiduni ja pärast seda. Anname Ukrainale igat liiki toetust, et saada ta kiiresti EL-i ja NATO liikmeks," öeldakse valitsuse programmis. Et geopoliitiline olukord halveneb jätkuvalt, laiendatakse veelgi sõjalist toetust Ukrainale, eesmärgiga jõuda vähemalt veerandi protsendini SKT-st.

Ametisse astuv valitsus nimetas Hiinat kasvavaks väljakutseks Leedu välis- ja julgeolekupoliitikale ning lubas arendada majandus- ja kultuurisidemeid Taiwaniga.

Suurimaid sissetulekuid on kavas maksustada progressiivse maksumääraga, olenemata nende liigist. Üksikisiku tulumaksu määr kavatsetakse siduda tulu suurusega, samuti sõltumata selle allikast.

Sellega lubatakse tagada palgakasv nii avalikus kui ka erasektoris, tõsta iga aasta tulumaksuvaba summa võimalikult lähedale kuupalga alammäärale, samuti tõsta kiiremini pensione, tühistada elanike automaatne kaasamine teise pensionisambasse, võimaldades samas pensionimaksete määramata peatamist.

Valitsusprogrammi eelnõu kätkeb ka plaani luua riigimaanteede haldamiseks ja nende uue taristu rajamiseks maanteefond, sätestada, et 2028. aastaks peaks taastuvallikatest toodetud elektri hulk ületama riigi aastatarbimise ning samuti kasutama võimalikult vähe gaasist toodetud elektrit.

Vasaktsentristlik valitsus kavatseb samuti lubada tarbijatel sõlmida lepinguid korraga mitme elektritarnijaga ning väikestel ja haavatavatel tarbijatel kasutada ühiskondlikku energiavarustust.

Uue valitsuse koosseisus on keskkonnaminister Povilas Podiarskis, energiaminister Žygimantas Vaičiūnas, majandus- ja innovatsiooniminister Lukas Savickas, rahandusminister Rimantas Šadžius, kaitseminister Dovilė Šakalienė, kultuuriminister Šarūnas Birutis, sotsiaal- ja tööminister Inga Ruginienė, transpordi- ja sideminister Eugenijus Sabutis, tervishoiuminister Marija Jakubauskienė, haridus- teadus- ja spordiminister Raminta Popovene, justiitsminister Rimantas Mockus, välisminister Kęstutis Budrys, siseminister Vladislav Kondratovič ja põllumajandusminister Ignas Hofmanas.