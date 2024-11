USA senaator kritiseeris parempopulistide kaasamist Leedu valitsusse

"Leedu on Ameerika Ühendriikide lähedane liitlane ja oluline partner demokraatlike väärtuste edendamisel. Sotsiaaldemokraatide otsus astuda koalitsiooni Nemunase parteiga, mille juhti on süüdistatud juutidevastase vägivalla ja vaenu õhutamises – õõnestab meie rahvaid ühendavaid põhiväärtusi," kirjutas Cardin väliskomisjoni veebilehel tehtud avalduses.

"Ajal, mil antisemitism on kõikjal maailmas tõusuteel, ei ole antisemiitlikule retoorikale ja vihakuritegudele platvormi loomine lihtsalt jagatud demokraatlike ideaalide reetmine, vaid füüsiline oht juudi ja vähemuste kogukondade turvalisusele," lisas Cardin, kes on OSCE Parlamentaarse Assamblee antisemitismi, sallimatuse ja vihkamise teemade korduv eriraportöör.

Cardin viitas ka ööl vastu reedet Amsterdamis toimunud rünnakule Iisraeli jalgpallifännide vastu, mis tema hinnangul annab tunnistust antisemitismi kasvust.

"Antisemitismil ei ole kohta üheski ühiskonnas ja on vastuvõetamatu, et poliitilised kaalutlused võiksid meie hukkamõistu selle suhtes kunagi leevendada. Peame selle oma sõnades ja tegudes kõlava selguse ja otsusekindlusega otse tagasi lükkama. USA ja Leedu peavad jätkama koostööd, et võidelda igasuguse vihkamise vastu ja tagada, et meie ühised väärtused jäävad kõigutamatuks," rõhutas senaator.

Leedu sotsiaaldemokraatide liider Vilija Blinkevičiūtė, kes ise valitsuses tööle ei hakka, vaid jätkab Euroopa Parlamendis, lükkas kriitika tagasi, rõhutades, et otsus sellise koalitsiooni moodustamiseks põhineb rahva häältel.

"Vasaktsentristliku võimuliidu – Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei, Demokraatlik Liit Leedu Nimel ja partei Nemunase Koidik poolt – poolt hääletas enam kui pool miljonit valijat, mis on ilmselge tohutu usaldus vasaktsentristlike poliitiliste jõudude vastu. Ja mis kõige tähtsam, see otsus põhineb sotsiaaldemokraatlikel väärtustel, mille hulka kuulub ka vajadus reageerida inimeste vajadustele," ütles Blinkevičiūte.

Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei peaministrikandidaat Gintautas Paluckas teatas reedel, pärast kohtumist demokraatide juhi Saulius Skvernelise ja Nemunase Koidiku esimehe Žemaitaitisega, et on saavutanud võimuliidu loomise põhimõttelise kokkuleppe. Sotsiaaldemokraatidest, Nemunase Koidikust ja Demokraatlikust Liidust Leedu Nimel koosnev koalitsioon saaks seimis 86 häält 141-st: 52 kohta said seal sotsiaaldemokraadid, 20 kohta Nemunase Koit ja 14 demokraadid.

Laupäeval erakonna volikogu koosolekul kõneldes ei maininud Blinkevičiūtė sõnagi oma keeldumisest peaministriks saada, märkides vaid, et poliitika on kompromisside kunst. Ta ütles, et kuuleb võimuliidu kohta erinevaid arvamusi, kuid rõhutas, et koalitsioonileppes on säte, et kui mõni koalitsiooni liige võetakse vastutusele, peab ta loobuma oma puutumatusest.

Vilija Blinkevičiūtė selgitas, et muid võimalusi koalitsiooni moodustamiseks pole.

Leedu rahvusringhääling rõhutas, et USA Senati välissuhete komitee on USA Kongressi üks prestiižsemaid komiteesid ning selles töötavad senaatorid osalevad USA välispoliitika kujundamises. Komiteed juhib senati enamuspartei liige, praegu demokraadid senaator, kuid pärast äsjaseid valimis peaks sellele kohale asuma vabariiklane. Cardin on komiteed juhtinud alates 2023. aastast. USA uus kongress annab ametivande jaanuaris, misjärel läheb senati enamus vabariiklastele, kes võitsid teisipäevased valimised.