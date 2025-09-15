Leedu uue koalitsiooni liige kuulutas selle lõppenuks juba enne hääletust seimis

"Jah, koalitsioonileping lõpeb automaatselt valitsuse moodustamise tähtaja möödudes," ütles Žemaitaitis ajakirjanikele. "Kui kabinetti ei täideta Nemunase Koidiku partei liikmetega, lõpeb koalitsioon automaatselt ja algab uue moodustamine," vahendas Leedu rahvusringhäälingu uudisteportaal LRT.lt.

Nausėda keeldus esmaspäeval nimetamast parempopulistliku Nemunase Koidiku esitatud Povilas Poderskist keskkonnaministriks ja jurist Mindaugas Jablonskist energeetikaministriks. Varem palus president peaministrikandidaadil Inga Ruginienel esitada uued kandidaadid, rõhutades, et ministrite võime seista avaliku huvi eest ja tõrjuda erahuvide survet peab olema väljaspool kahtlust.

Žemaitaitis nimetas otsust Ruginienele ja tema juhitavale koalitsiooni suurimale parteile sotsiaaldemokraatidele hoobiks näkku ning väitis, et see on umbusaldushääletus ametisseastuvale peaministrile. "Ma ei suuda ette kujutada, et ta pärast tänast päeva peaministrina ametisse astuks," ütles ta. "Kui ma oleksin sellises olukorras, peaksin automaatselt tagasi astuma, sest president avaldas umbusaldust peaministri valitud inimestele," lisas parteijuht.

Augustis allkirjastatud koalitsioonilepinguga lubasid sotsiaaldemokraadid, Nemunase Koidik, Põllumeeste ja Roheliste Liidu ning Kristlike Perede Liidu ühisnimekiri moodustada Leedu uue valitsuse. Lepingu kohaselt pidi Nemunase Koidik saama keskkonna-, energeetika- ja põllumajandusministri portfelli. Partei põllumajandusministri kandidaat Andrius Palionis määras president juba ametisse.

Žemaitaitis ütles, et presidendi kantselei oli andnud märku, et soovib, et energeetikaministrina jätkaks senine minister Žygimantas Vaičiūnas, kelle on esitanud partei, mida pole enam uues koalitsioonis. Tema sõnul õõnestaks selline samm demokraatiat ja võimude lahusust.

Nemunase Koidiku juht ei välistanud uute kandidaatide esitamist, kuid ütles, et ka sel juhul on nad partei liikmed. "Parteil on 2800 liiget. Me võiksime justiitsministeeriumist täieliku nimekirja välja printida ja peaministrile esitada," ütles ta sarkastiliselt.

Nausėda on korduvalt öelnud, et ta ei nimeta Nemunase Koidiku liikmeid ministriametitesse, kuna Žemaitaitis on antisemiitlike avalduste ja holokausti eitamise eest kohtu all. Prokurörid on algatanud ka eraldi uurimise partei rahastamise kohta.

Žemaitaitis ütles, et koalitsioonierakonnad kohtuvad lähipäevil, et arutada poliitilisi tagajärgi.

Leedu parlament andis 26. augustil oma heakskiidu riigi tulevasele tõenäolisele peaministrile Inga Ruginienele, lõplikult kinnituse peab ta saama septembris, kui seim hääletab tema valitsuse programmi üle, kusjuures enne seda peab ta saama presidendilt oma kabineti koosseisule heakskiidu.