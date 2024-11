Kaitseministeerium: ICBM-i löök Ukrainas oli poliitilise sõnumi saatmine

Kaju rääkis, et 1000. sõjapäeval ründas Ukraina Storm Shadow ja ATACMS rakettidega Vene Föderatsiooni territooriumi, millele omakorda Venemaa enda sõnul vastas neljapäeva hommikul mandritevahelise ballistilise raketi löögiga.

"See on nüüd midagi, mida varasemalt ei ole kasutatud, täiesti teistsugune relvasüsteem. Kas sellele järgneb millegi analoogse kasutamine, näitab aeg, aga pigem võib arvata, et tegemist on poliitilise sõnumi saatmisega, sest mandritevahelised ballistilised raketid on oluliselt kallimad kui teised relvasüsteemid, mida igapäevaselt kasutatakse," ütles Kaju.

Rääkides Vene relvajõudude kaotustest ütles Kaju, et nüüd on haavatute ja hukkunutena umbes 500 000, aga mõningatel andmetel võib see arv küündida lausa 700 000-ni.

Kaju rääkis, et Ukraina rindele saadetud Põhja-Koread sõdurid suures pildis olulist muutust kaasa ei too.

"Me räägime täna 10 000 kuni 12 000 Põhja-Korea sõdurist. Ukraina hinnangul võib see number veel kasvada, spekuleeritakse suisa 100 000-st sõdurist. Aeg näitab, et hetkel seda siin kinnitada ei saa. See Põhja-Korea sõdurite kaasamine suures pildis muutust kaasa tuua ei tohiks, sest need sõjalised kaotused igapäevaselt on sedavõrd suured, et see on lühiajaline leevendusmeede," rääkis Kaju.

Rindel kestavad lahingud endiselt kõigis piirkondades, Kurskist Zaporižžijani. VF RJ jätkavad pealetungi, hoolimata väheste maa-alade vallutamisel kantud suurtest kaotustest. Langenute hulk on mõningail juhtudel suhtarvuga üks langenu vallutatud meetri kohta või ka üle tuhande langenu ühes päevas.

Kupjanski linna lähiümbruses Luhanski suunal on VF RJ jõudnud linna idaossa, mis paikneb Oskili jõe idakaldal. On võimalik, et jõe ületamine on üks VF RJ eesmärkidest, sest see võtaks Ukraina relvajõududelt ära märkimisväärse loodusliku kaitsepositsiooni. Hetkeseisuga ei ole teateid, et VF RJ oleksid suutnud end kinnitada jõe läänekaldal.

Donetski oblastis, rinde pealöögisuunal, jätkub Ukraina relvajõudude survestamine Pokrovski-Kurahove piirkonnas. Rindejoonel olev Ukraina kontrollitav eend väheneb pidevalt ja seoses sellega suureneb seal asuvate Ukraina relvajõudude niiöelda kotti jäämise oht. Hetkel ei ole siiski märke võimalikust VF RJ läbimurdest, kuigi suunda toetatakse ka Vuhledari piirkonnas toimuva ründetegevusega.

Kaju ütles, et Euroopa Liit on täitnud oma lubaduse tarnida Ukrainale miljon suurtükimürsku. "See on toonud mõningase leevenduse laskemoona osas, aga see ei tähenda, et sellega tuleks nüüd lõpetada, vastupidi. See läänepoolne toetus peab jätkuma ja olema stabiilne, sest kõik kaitseoperatsioonid nõuavad endiselt väga palju laskemoona," ütles ta.

