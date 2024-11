Teadur: Putinile on tähtis võimalikult hirmutav pilt

Venemaa ballistiline rakett on tõmmanud tähelepanu kõrvale Ukraina rindeolukorralt. Vene vägede lask järgnes USA presidendi Joe Bideni otsusele anda Kiievile luba lääne rakettidega tulistada Vene territooriumi pihta. Suurriigid viibutavad üksteisele rusikat.

"Selle ballistilise raketi laskmisega pigem on poliitiline sõnum, et me oleme valmis seda tegema. Kas sellele järgneb midagi täiendavat, on hetkel keeruline öelda," ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Venemaa hirmutab läänt ning jälgib reaktsiooni, ütles kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski. Mida valjemini lüüakse läänes häirekella, seda parem on see Gretski sõnul Moskvale.

"Putinile on tähtis pilt. Lendab kontinentidevaheline ballistiline rakett, lääne diplomaadid jooksevad laiali. Talle on tähtis võimalikult hirmutav pilt," selgitas Gretski.

Julgeolekuekspert Raivo Vare sõnul on samas tähtis, et Venemaa hoiatab läänt suuremate rünnakute puhul ette.

"See hoiatus näitab, et tegelikult on kuskil ka Kremli sügavustes teatud sisemine ebakindlus ja ka arusaamine, et teatud joontest üleminek ikkagi ei tasu ennast ära," sõnas Vare.

Raivo Vare ja Igor Gretski ütlesid, et kaablisõda Läänemere piirkonna NATO riikidega on samuti Venemaa hirmutamistaktika. Tähtis on ka see, et sellesse on segatud Hiina.

"See, mis juhtus Läänemere põhjas internetikaabliga, ja see, mis toimus Dnipros, on ühe ja sama suure pildi osad. Arvan, et NATO kohalolekut Läänemeres tuleb kindlasti edaspidigi suurendada. Võrreldes Vahemerega on siin veel paljugi ära teha," rääkis Gretski.

Vare täpsustas, et Hiina laevadel olid Vene meeskonnad, kes lõppkokkuvõttes vastutavad. Ta lisas, et Hiina võib harjutada Läänemeres Taiwani stsenaariumit.

"Taiwani puhul on kolmedel õppustel viimasel ajal harjutatud Taiwani äralõikamist ülejäänud maailmast ja selle äralõikamise üks komponent on kolme põhilise sidekanali, mis on Taiwanist maailma suundumas kolme eri suunda, nende merealuste kaablite läbilõikamine. Hiinlastel on huvitav jälgida, kuidas see välja näeb - kuidas siin nüüd tihedalt konfliktses Balti meres reageeritakse," kommenteeris Vare.

Gretski hinnangul tuleb läänel hakata selle küsimusega tegutsema nagu Venemaal – lääs ei tohi käituda kanakasvatajana, kes laseb rebasel kanad ära viia ega pane isegi raudu, sest rebane vihastab.

"Me ei ole Venemaa, me ei saa käituda Venemaa kombel. Aga jätta strateegiline taristu nagu internetikaabel järelevalveta – seda ei tohi teha," ütles teadur.