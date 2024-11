Sunly alustas Risti lähistele Baltimaade suurima päikesepargi rajamist

Taastuvenergiatootja Sunly alustas Läänemaale Risti lähedale 244-megavatise võimsusega päikesepargi rajamist ning esimesed paneelid on juba paigas.

Valmides oleks Risti lähistele rajatav päikesepark Baltimaade suurim.

Sunly tegevjuhi Priit Lepasepa sõnul peaks park valmima 2026. aasta suveks. Päikesepark läheb maksma 125 miljonit eurot ja rahastus põhineb täielikult erakapitalil.

0,6 protsenti päikeseenergia aastasest müügitulust hakkab lepingu järgi minema Lääne-Nigula vallale.

Lepasepa sõnul on päikesepark esimene osa Risti piirkonda kavandatavast hübriidpargist, mille jaoks tahetakse rajada tulevikus lisaks tuulepark ja toodetud taastuvenergia salvestamiseks mõeldud akupark.

"Kui me räägime investeerimisotsustest, siis ma ütleks, et järgmisel aastal võiks mõelda investeerimisotsuse peale akuga ja tuulepargi osas kõik oleneb sellest, kuidas läheb planeeringuga vallas. Ma arvan, et investeerimisotsuse võiks siin ära teha 2026. aastal tuulepargi osas," rääkis Lepasepp.