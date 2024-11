Laupäev toob lumelisa

Laupäeva öö on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi ning kohati tuiskab. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 9, rannikul 7 kuni 12, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, rannikul kuni +2 kraadi.

Hommikul on taevas pilves, kuid esineb ka selgimisi, enam just põhja pool. Kohati sajab lund, rannikul ka lörtsi. Tuul puhub lõunast ja edelast 3 kuni 8, rannikul kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Külma on 0 kuni 5, rannikul aga sooja kuni 2 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi. Sadu on kohati tugev ning võib tuisata. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Pärastlõunal pöördub saartel ja rannikul mõõdukas, iiliti tugev tuul loodesse. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi.

Pühapäev on küll selgema taevaga ja peamiselt sajuta, kuid keskmine õhutemperatuur jääb 0 kraadi juurde.

Esmaspäevast pilvisus taas tiheneb ja kuna õhutemperatuur tõuseb, tuleb sadu peamiselt vihmana. Vaid Ida-Eestis on teisipäeval sekka ka lörtsi oodata.