Fotod: Tallinn hävitas Kassisabas asunud omanäolise mosaiiktee

Ebatavaline mosaiikkõnnitee asus Kassisaba asumis Loode 2 maja ees, kuid kuna tegu on kitsa tänavaga, kus asuvad peamiselt kahekorruselised elumajad, ei olnud see objekt, mida laiemalt tuntaks.

Nüüd on aga kohalik vaatamisväärsus kadunud ja teelõik, mis ülejäänud hallist tänavast oma värvikirevusega eristus, kaetud asfaldiga.

Loode tänava mosaiikkõnnitee endine asukoht, mida nüüd katab asfalt. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Arhitektuuri- ja linnafotograaf Risto Vähi ütles ERR-ile, et kohalike seas on tema teada olnud algatusi teelõik kaitse alla võtta juba 2000-ndate aastate alguses.

"Häda on selles, et see pole kunagi avalikku tähelepanu saanud, see on kohalike elanike ja linnaruumientusiastide pärusmaa," tõdes ta.

Ka teelõigu saamisloo kohta pole palju infot, kuid Vähi on suhelnud tee rajanud inimese järeltulijaga ja temalt saadud info kohaselt ei vasta tõele laialt levinud arvamus, et see pärineb 1950-ndatest aastatest, vaid kõnnitee lasi 1920-ndatel rajada toonane Loode 2 omanik, tikuvabrikant Julius Trumm.

Mosaiiktee Loode 2. Autor/allikas: Risto Vähi

Meistriks oli peretuttav Dürr ning materjal võis pärineda Loode ja Paldiski maantee nurgal tollal asunud keraamikatöökojast. Tee ehitamiseks kasutati tootmisjääke: keraamiliste plaatide ja savinõude kilde.

Algselt viis mosaiiktee tänavalt hoovi ja maja ukseni. Mälestuste kohaselt oli tee kunagi veel pikem, ulatudes ka kõrvalmaja ette, kuid millalgi nõukogude ajal toimunud trassitööde käigus osa sillutisest hävis.

ERR palus kommentaari teelõigu hävitamise kohta ka Tallinna linnavalitsuselt ja lisab selle esimesel võimalusel.