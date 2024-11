Prantsusmaa ei pruugi austada ICC Netanyahu vahistamismäärust

Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) väljastas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu suhtes vahistamismääruse ning teoorias peaksid siis ICC liikmesriigid Netanyahu vahistama, kui ta peaks riiki saabuma. Iisrael pole samas ICC liige ja Prantsusmaa teatas, et Netanyahu kohta kehtivad puutumatusereeglid.

Hiljuti hakkas Liibanonis kehtima USA ja Prantsusmaa vahendatud relvarahu. Iisrael on juba teatanud, et nad ei aktsepteeri Pariisi relvarahu järelevalvajana, kui riigi peaministrit ähvardab Prantsusmaale reisides vahistamine.

Kolmapäeval tegigi Prantsusmaa välisministeerium ettepaneku, et Netanyahu läheks ICC puutumatuse sätte alla. See on ette ette nähtud riikidele, mis ei ole ICC liikmed, Iisrael ei ole ICC-ga ühinenud.

"Riiki ei saa kohustada käituma viisil, mis ei ole ühitatav tema kohustustega rahvusvahelise õiguse tingimuste alusel, mis puudutab puutumatust, mis on tagatud riikidele, kes ei kuulu ICC-sse. Selline puutumatus kehtib peaminister Netanyahu ja teiste kõnealuste ministrite kohta ning sellega tuleb arvestada, kui ICC palub meil ta vahistada ja neile üle anda" märkis välisministeerium

Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot tõi veel välja, et mõnedel liidritel võib ICC asutanud Rooma statuudi järgi olla puutumatus selle kohtumõistmise eest. Minister jättis vastuse võlgu raadiojaama Franceinfo küsimusele, kas Prantsusmaa vahistaks Netanyahu, kui too riiki siseneks. Tema sõnul langetavad lõpliku otsuse riigi kohtuvõimud.

Prantsusmaa positsioon tekitab taas küsimusi ICC globaalse haarde suhtes. USA pole samuti ICC liige ning mõistnud Netanyahu vahistamismääruse hukka.

Lähiajal naaseb Valgesse Majja veel ka Iisraeli suur toetaja Donald Trump ning tema tulevane julgeolekunõunik Michael Waltz mõistis ICC otsuse eriti teravalt hukka.

Waltz tõi välja, et Iisrael on seaduslikult kaitsnud oma riiki terroristide eest ja lubas, et järgmine USA administratsioon hakkab ICC ja ÜRO väidetavale antisemitismile jõuliselt reageerima.

Ka mitmed tähtsad senaatorid on mõistnud ICC otsuse teravalt hukka. Vabariiklasest senaator Lindsey Graham astus aga sammu veelgi kaugemale ning ähvardas sanktsioonidega kõiki riike (ka USA liitlasriike), mis peaksid täitma ICC väljastatud vahistamismäärust Iisraeli juhtide suhtes.