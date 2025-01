USA Esindajatekoda toetas ICC-le sanktsioonide kehtestamist Iisraeli pärast

USA parlamendi alamkojas toimunud hääletusel toetasid esindajatekoja liikmed häältega 243:140 eelnõu pealkirjaga "Ebaseadusliku kohtu vastutegevuse seadus", mis kehtestaks sanktsioonid kõikide välismaalaste suhtes, kes uurivad, vahistavad, peavad kinni või esitavad süüdistuse USA või tema liitlase, sealhulgas Iisraeli kodanike suhtes, kes ei ole kohtu liikmed.

Eelnõu poolt hääletas ka 45 esindajatekojas vähemuses olevat demokraatide saadikut koos 198 vabariiklasega, kes toetasid eelnõu. Ükski vabariiklane ei hääletanud selle vastu.

"Ameerika võtab selle seaduse vastu, sest pseudokohus püüab vahistada meie suure liitlase Iisraeli peaministrit," ütles esindaja Brian Mast, esindajatekoja väliskomisjoni vabariiklasest esimees enne hääletust peetud kõnes.

Esindajatekoja hääletus, mis on üks esimesi pärast kongressi uue koosseisu kogunemist eelmisel nädalal, rõhutas presidendiks valitud Donald Trumpi vabariiklaste tugevat toetust Iisraeli valitsusele, kuna nad kontrollivad nüüd kongressi mõlemat koda.

Trump vannutatakse teiseks ametiajaks presidendina ametisse 20. jaanuaril.

Senati äsja ametisse nimetatud vabariiklaste enamusliider John Thune lubas seaduse kiiret läbivaatamist ülemkojas, et Trump saaks sellele kohe pärast ametisse astumist alla kirjutada.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus esimene ja ainus alaliselt tegutsev rahvusvaheline kohus, mis mõistab õigust genotsiidi, inimsusvastaste uritegude, sõjakuritegude ja agressioonikuritegude üle. Kohus on mõeldud täiendama riigisiseseid kohtuinstantse olukorras, kus viimased kas ei suuda või ei soovi toimida ning võib esitada süüdistuse üksikisikutele ja mõista nende üle kohut.

Kohus on teatanud, et tema otsus taotleda Iisraeli juhtide suhtes vahistamismäärust oli kõikidel juhtudel kooskõlas tema lähenemisviisiga, tuginedes prokuröri hinnangule, et menetluseks on piisavalt tõendeid, ja arvamusel, et viivitamatu vahistamise taotlemine võib ära hoida uute kuritegude toimepaneku.

USA ja Iisrael ei ole ICC liikmed.

Kongressi vabariiklased on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevuse hukka mõistnud alates sellest, kui see väljastas Netanyahu ja riigi endise kaitseministri Yoav Gallanti vahistamismääruse, milles neid süüdistati sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes 15 kuud kestnud Gaza konfliktis. Iisrael on süüdistused tagasi lükanud.

Vabariiklaste juhitud esindajatekoda võttis juunis vastu Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule sanktsioonide kehtestamist taotleva seaduse, kuid senatis, mida tol ajal kontrollis demokraatlik partei, seda meedet ei toetatud.