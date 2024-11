Novembri viimased päevad on vesised

Novembri lõpus on ilm sombune, mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi.

Reede öö on Eestis suuresti pilvine. Sajab vihma, sekka ka lörtsi ning kohati on udu. Tuul puhub muutliku suunaga, rannikul valdavalt põhjakaarest kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni +5 kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati rabistab vihma ja lörtsi ning paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul ikka kuni +5 kraadi.

Pilves selgimistega tuleb ka reede päev. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Tuul pöördub läände ja edelasse ning tugevneb, puhudes 3 kuni 9, pärastlõunal rannikul iiliti 13 ning õhtul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on oodata 0 kuni 5 kraadi.

Nädalavahetusel on taevas peamiselt pilves. Kui laupäeval sajab mitmel pool vihma, siis pühapäevaks sajud hõrenevad. Sooja on oodata keskmiselt 5 kraadi.

Uuel nädalal ilmad veidi jahenevad ehk temperatuurikeskmine jääb 3 kraadi juurde. Kui esmaspäeva õhtupoolikul on vihma oodata, siis teisipäeval tuleb sekka juba ka lund ja lörtsi.