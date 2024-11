Leht: Putini tütar elab valenime all Pariisis

Venemaa liidril Vladimir Putinil on Pariisis valenime all elav tütar, vahendab meedia.

Venemaa liidril Vladimir Putinil on ametlikult kaks tütart – Maria ja Katerina –, kelle emast Ljudmila Otšeretnajast Putin 2014. aastal lahutas. Kreml ei ole kinnitanud, et tegemist on 39-aastase endokrinoloogi Maria Vorontsova ja 38-aastase ärinaise Katerina Tihhonovaga, kuigi sellest laialdaselt räägitakse, kirjutab The Times.

Leht vahendas, et Ukraina telekanali TSN uurimistöö järgi on Putinil aga ka 21-aastane tütar Jelizaveta Krivonogihh, kes elab Luiza Rozova nime all Pariisis ja töötab nii moevaldkonnas kui ka diskorina. Väidetavalt kasutab ta ka nime Jelizaveta Olegovna Rudnova, esitledes end endise meediajuhi ja Putini sõbra, 2015. aastal surnud Oleg Rudnovi tütrena.

TSN-i andmetel sündis Jelizaveta Putini salasuhtest endise koristaja Svetlana Krivonogihhiga, kes on nüüd Venemaa üks rikkamatest naistest, vahendas The Telegraph. Svetlana Krivonogihh sattus laialdaselt avalikkuse tähelepanu alla 2020. aastal, kui uurivate ajakirjanike rühm Proekt ütles, et tal on hinnanguliselt 100 miljoni dollari väärtuses vara, ta oli 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses Putiniga lähedane ning tal sündis 2003. aastal tütar, kelle välimus on väga sarnane Venemaa liidrile.

Kreml nimetas neid väiteid rämpsuks.

TSN-i väitel seovad lennuandmed ja telefoninumber Krivonogihhi Rudnova isikuga.

Tänavu sügisel kirjutas meedia, et Putinil on ka kaks poega – 2015. aastal sündinud Ivan ja 2019. aastal sündinud Vladimir –, kelle ema on väidetavalt endine olümpiasportlane Alina Kabajeva.