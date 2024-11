Zelenski: vaherahuga võiks nõustuda vastutasuks Ukraina vabade osade NATO-sse võtmise eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et tema riik võiks sõlmida Venemaaga vaherahu, kui NATO nõustub võtma Ukraina alliansi liikmeks selle praegustes, Kiievi kontrolli all olevates piirides, tunnustades samas siiski Ukraina territooriumi terviklikkust. Tegemist on esimese korraga, kus Zelenski möönab võimalust, et ei taotle Venemaa okupeeritud alade kohest tagasisaamist.

"Kui tahame peatada sõja kuuma faasi, peame võtma NATO vihmavarju alla meie kontrolli all oleva Ukraina territooriumi. Peame seda kiiresti tegema. Ja siis saab [okupeeritud] territooriumi diplomaatilisel teel tagasi saada," rääkis Zelenski usutluses telekanalile Sky News.

Zelenski avaldus oli vastuseks palvele kommenteerida USA valitud presidendi Donald Trumpi väidetavat võimalikku plaani lõpetada sõda selliselt, et Kiiev loobub Venemaa poolt okupeeritud aladest vastutasuks Ukraina NATO-ga liitumise eest.

Samas lisas Zelenski, et mitte keegi pole Ukrainale sellist tehingut pakkunud.

Zelenski rõhutas, et NATO peaks esitama liitumiskutse selliselt, et see hõlmaks ka Kremli kontrolli all olevaid piirkondi, isegi kui neil ei ole praegu võimalik alliansiga ühineda. "Kutse tuleb esitada Ukrainale tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Sa ei saa kutset esitada ainult ühele riigi osale," sõnas ta.

Umbes viiendik Ukraina territooriumist on praegu Venemaa okupatsiooni all ja Zelenski on varem lubanud, et Kiiev ei loovuta kunagi Moskvale oma maid. Ukrainas on aga kasvav toetus kokkuleppele sõja lõpetamiseks, kirjutas väljaanne The Times.

Uuringufirma Gallup viimase arvamusküsitluse kohaselt toetaks veidi üle 50 protsendi elanikkonnast lahingute lõpetamist, kui selle tingimuseks oleks ka territoriaalsed järeleandmised. Kiievi sotsiaalseirekeskuse eraldi küsitluse kohaselt soovib üle 60 protsendi, et kõnelused algaksid ka konflikti külmutamiseks.

Samas ei viita mitte miski sellele, et Moskva nõustuks Ukraina liitumisega NATO-ga isegi nendes piirides, mis on praegu Kiievi kontrolli all. Vene võimujuht Vladimir Putin on mitmel korral öelnud, et Venemaa lõpetab võitluse vaid siis, kui Ukraina nõustub loovutama neli ida- ja lõunapoolset oblastit ning Krimmi poolsaare. Putin on ka öelnud, et Kiiev peab ametlikult loobuma oma ambitsioonidest saada NATO-sse, mida Moskva on kujutanud ohuna Venemaa riiklikule julgeolekule.

Pole selge, kas Putin oleks valmis alustama rünnakuid ka NATO osaks saava Ukraina territooriumi vastu, mis peaks käivitama alliansi kollektiivkaitseklausli.

Ukraina vastuvõtmiseks peaks kõik NATO 32 liikmesriiki Zelenski ettepanekuga nõustuma, mis võib osutuda problemaatiliseks, tõdes The Times. NATO on öelnud vaid, et Ukraina saab ühel hetkel alliansi liikmeks, kuid pole andnud kindlat ajakava.

USA presidendiks valitud Donald Trump on lubanud lõpetada sõja niipea, kui ta jaanuaris ametisse astub. Erukindral Keith Kellogg, kelle Trump valis oma Ukraina erisaadikuks, on teatanud, et USA peatab kõik relvatarned Ukrainale, kui Kiiev ei alusta relvarahuläbirääkimisi Venemaaga.

"Ma tahan [Trumpiga] otse koostööd teha, sest teda ümbritsevatelt inimestelt kostub erinevaid sõnumeid. Ja see on põhjus, miks me ei pea [laskma] kellelgi tema ümber meie suhtlust hävitada, "ütles Zelenski. "See ei ole kasulik, vaid on hävitav. Peame proovima leida uut mudelit. Tahan temaga oma ideid jagada ja [vastust otse] temalt kuulda," lisas Ukraina liider.

"Keegi pole meile pakkunud, et Ukraina saaks ühes või teises osas NATO-sse kuuluda. [Aga] fakt on see, et see on lahendus sõja kuuma etapi peatamiseks, sest me saame lihtsalt anda NATO liikmelisuse sellele osale Ukrainast, mis on meie kontrolli all," rõhutas Zelenski.

The Times märkis, et see oli esimene kord, kui Ukraina president on avalikult vihjanud, et on avatud relvarahulepingule, mis tähendaks, et Venemaa valdusse jääb osa Ukrainalt vallutatud territooriumist.

Zelenski lisas, et relvarahu oleks vajalik tagamaks, et Putin ei tule tagasi ega hõivaks veel rohkem Ukraina territooriume. Selleks on vaja, et NATO peaks Ukraina vastuvõtmisel kohe kindlustama Kiievi kontrollitava territooriumi kaitse.

Ukraina kutsumine NATO-sse on esimene punkt Ukraina võiduplaanis, mille Kiiev oktoobris avalikult esitas. Samas tekitab sõjas oleva ja okupeeritud aladega riigi kutsumine NATO jaoks dilemma.

Zelenski: läänest saadud hävitajad F-16 aitavad tõrjuda Vene tiibrakette

Ukraina on lääneriikidelt saadud hävitajad F-16 hästi kasutusele võtnud ning tõrjub nendega Venemaa tiibrakette, rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Kuidas F-16-d tänaseks tööle on hakanud? Väga hästi. Üldiselt eeskujulikult. Meil on neid väga vähe. Mida nad teevad" Hävitasid kaks päeva tagasi seitse tiibraketti. Seitse raketti, mis olid sihitud infrastruktuuri, tsiviiltaristu pihta," rääkis Zelenski reedel antud intervjuus Briti telekanalile Sky News.

Zelenskõi: Ukrainal on probleeme 10 brigaadi täieliku varustamisega

Ukrainal on vaja relvastada kümme brigaadi, kuid Kiievi partnerid on tarninud vajalikku varustust ainult kahe ja poole brigaadi jaoks, ütles reedel president Volodõmõr Zelenski.

"Nad (partnerid - IF-U) räägivad mobilisatsioonist, kuid reaalne probleem on kümne brigaadiga, mida meie partnerid ei ole varustanud. Ma palusin neid juba rohkem kui aasta tagasi, et meil on vaja need brigaadid varustada," rääkis Zelenski intervjuus Sky Newsile.

"Me võtsime selle otsuse vastu USA ja Euroopa liitlastega, aga tänaseks päevaks on Euroopa ja USA täielikult varustanud kaks ja pool brigaadi."

"Keegi küsis minult, ma ei taha öelda, kes, aga see on mõnede Euroopa liidrite seisukoht mobilisatsiooni suhtes, et meil on vaja noori [värvata] jne. Ja siis ma ütlesin, et te sooviksite, et keegi sureks, kuna tal pole relvi. Kas te tahate, et ma mobiliseeriks lihtsalt noori mehi, aga nad ei tea, millisesse brigaadi minna ja milliste relvadega," rääkis Ukraina president.

Ta selgitas, et Ukraina vägede koosseisu piirangud on seotud sooviga säästa inimelusid.

"Ja kui mõnel Euroopa või Ameerika kõrge isikul on seisukoht meie mobiliseeritute vanusepiiri suhtes, siis ma tahan meie partneritelt paluda teha oma osa ja meie teeme oma osa," rõhutas Zelenski.