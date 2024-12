Kallas ja teised EL-i uued juhid külastasid Kiievit

"Tulime siia selge sõnumiga, et me jätkame Ukraina täielikku toetamist," ütles Costa teda saatvatele ajakirjanikele.

Uued juhid tahavad näidata, et EL toetab Kiievit kindlalt otsustavatel hetkedel sõjas agressorriigi Venemaaga, kui USA edasine toetus on Donald Trumpi presidendiks saades küsimärgi all ja kardetakse, et Trump võib sundida Kiievit kiire rahuleppe nimel valusaid järeleandmisi tegema.

Samal ajal on Vene president Vladimir Putin ähvardanud rünnata Kiievit uute Orešniku rakettidega, mida novembris esimest korda Ukraina peal katsetati.

Kremli liidri sõnul on see vastus Ukrainale antud loale kasutada USA ja Briti rakette Venemaa territooriumi ründamiseks.

Talve lähenedes on Venemaa hoogustanud ka rünnakuid Ukraina elektrivõrgule ja pealetungi rindel.

"Olukord Ukrainas on väga, väga tõsine," ütles Kallas. "Aga on selge, et see tuleb ka Venemaale väga kõrge hinnaga."

EL-i uutel juhtidel, seal hulgas Euroopa Komisjoni presidendil Ursula von der Leyenil on kavas kõnelused Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Costa: EL eraldab Ukrainale järgmisel aastal 1,5 miljardit eurot kuus

Euroopa Liit eraldab sel kuul Ukrainale täiendavalt 4,2 miljardit eurot eelarve toetuseks, alates järgmise aasta jaanuarist kuni detsembrini aga igas kuus 1,5 miljardit eurot, ütles pühapäeval Kiievis Euroopa Ülemkogu uus alaline eesistuja António Costa.

"Sel kuul eraldab Euroopa Liit Ukrainale täiendavalt 4,2 miljardit eurot Ukraina eelarve toetamiseks. Lisaks sellele, alates järgmisest kuus, kavatseme eraldada kogu aasta jooksul, igas kuus 1,5 miljardit eurot abi," ütles Costa Kiievis pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Costa lisas, et need vahendid saadakse külmutatud Vene varade intressituludelt ning neid võib kasutada ka sõjalistel eesmärkidel.

Euroopa Liit kavandab ka 15. sanktsioonipaketti Vene diktaatori Vladimir Putini režiimi vastu, lausus ta.

Kallas: EL pingutab Ukraina tugevuse nimel

EL-i uus välispoliitikajuht ütles, et ühendus pingutab, et Ukraina oleks võimalikult tugeval positsioonil, kui Kiiev otsustab, et on aeg Moskvaga läbirääkimisi pidada.

Kallas tõdes, et 27 liikmesriiki on Ukraina toetuse suurendamises üha raskem veenda.

"See sõda on kestnud juba mõnda aega ja on üha raskem seda oma inimestele seletada," ütles ta. "Aga ma ei näe muud võimalust."