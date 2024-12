Hariliku jõulukuuse hind algab müügiplatsidel 15 eurost

Alanud pühadeajal ei ole hariliku Eesti kuuse hind valdavalt tõusnud ning ka riigimetsa majandamise keskus (RMK) lubab oma metsast jõulupuu tuua sama hinnaga nagu eelnenud aastatel. Müügiplatsidel käivad inimesed esialgu niisama uudistamas ning müüjate kogemus näitab, et aktiivsemalt hakatakse kuuski ostma ilma talvisemaks muutumisel.

Pühapäeval oli esimene advent ja koos sellega ilmusid kaubanduskeskuste juurde ka kuusemüügiplatsid.

Paljude kaubanduskeskuste juures müüb kuuski OÜ Artiston, kelle müügiplatsidel algab jõulupuu hind 15 eurost. Selle summa eest saab osta meetrikõrguse tavalise Eesti kuuse. Kalleim, viiemeetrine kuusk maksab 160 eurot.

Artistoni esindaja Risto Sirgmets ütles ERR-ile, et tavalise kuuse hind ei ole võrreldes eelmise aastaga kallimaks läinud, küll aga on väikese hinnatõusu teinud kaukaasia nulg. Selle hind jääb sõltuvalt suurusest vahemikku 25 kuni 232 euroni ning kalleima puu kõrgus on kuni neli meetrit.

"Hind on tõusnud sisseostuhindade tõusu tõttu, ka käibemaksutõus annab oma osa," selgitas Sirgmets.

Lisaks on müügil ka serbia kuusk, mis sarnaneb nulule, kuid on kitsama võraga ja kaalub teistest jõulupuudest vähem, ning torkav kuusk, mille omapäraks on hõbedane okkavärvus ja intensiivne kuuselõhn. Nende hind algab vastavalt 35 ja 20 eurost.

Kuuse saab ka ise metsast tuua ning riigimetsa majandamise keskus (RMK) pakub seda võimalust alates 2008. aastast. Selleks tuleb RMK kaardilt välja vaadata sobiv ala, kuusk koju tuua ning selle eest mobiilimakse või pangaülekandega tasuda.

Hind, mida RMK selle eest küsib, on läbi aastate muutumatuna püsinud. Ühemeetrise kuuse eest tuleb maksta kolm eurot, ühe- kuni kahemeetrise puu eest kaheksa ja kahe- kuni kolmemeetrise kuuse eest 13 eurot.

"Pigem on see ikkagi hea võimalus veeta tore retk perega, lähedaste, sõpruskonnaga. On üks põhjus juures, miks ka talvist metsa uudistama minna," ütles RMK meediasuhete juht Priit Luts.

Sellel aastal avas RMK võimaluse kuuski osta 25. novembril ja see kestab aasta viimase päevani. Juba praegu on Lutsu sõnul ostetud üle 500 kuuse ja mida lähemale jõulud jõuavad, seda aktiivsemaks muutub ka kuusemüük.

"Kindlasti on omal käel toodud puu eriti värske ja toob nii jõululõhna kui ka -meeleolu. Mingit vastandumist siit kasvanduse kuuskede-nulgudega või plastkuuskedega kindlasti otsida ei tasu – igaüks valib ise, kas üldse või millise jõulupuu ta endale hangib," lausus Luts.

Jõulupuude müük kaubanduskeskuse parklas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Artiston avas esimesed kuusemüügiplatsid esmaspäeval ja ostjad käivad Sirgmetsa sõnul esialgu pigem kuuski uudistamas, kuid varasem kogemus näitab, et porine sügisilm jõulupuude müüki ei soosi, küll aga hoogustub see niipea, kui lumi maha tuleb.

Müügiperioodi alguses viiakse koju pigem nulgu, mis peab kuusest kauem vastu, kuid jõulude lähemale jõudes hakkab populaarsust koguma harilik kuusk.

"Pole midagi öelda, meie inimesed on ikka traditsioonides kinni ja harilik kuusk on meie traditsiooniline jõulupuu, seega enamus ikkagi eelistab seda," tõdes Sirgmets.

OÜ Kangro, kes samuti kuuski kaubanduskeskuste juures müüb, küsib väikseimate kuuskede eest samuti 15 eurot ning soodsaim Kaukaasia nulg maksab 65 eurot.

Hortes pakub jõulukuuski praegu soodushinnaga, nii et 100-125-sentimeetrine Eesti kuusk maksab 19,12 eurot, väiksem kaukaasia nulg ligi 28 eurot ning suure, veidi kahest meetrist kõrgema serbia kuuse eest küsitakse 36 eurot.

RMK metsadest viidi eelmisel aastal koju 8400 jõulukuuske ning samasse suurusjärku jäi kuusemüük ka 2022. aastal. Eriti aktiivselt toodi riigimetsast kuuski 2020. aastal, mil neid osteti 10 577, aga ka 2016. aastal, mil jõuluajal müüdud kuuskede arv küündis 11 500-ni.

Igalt poolt meelepärast kuuske siiski maha saagida ei maksa: riigimets, kust võib oma jõulupuud otsima minna, on RMK kaardil tähistatud tumerohelisega ning samuti võib kuuse tuua elektriliinide alt, mida kaardil tähistab sinine värv. Metsanoorendikust kuuske raiuda ei tohi.