Eesti keelas 11 Gruusia võimuesindajale riiki sisenemise

Tsahkna sõnul kehtestati neile sissesõidukeeld, sest nad on osalenud ränkades inimõiguste rikkumistes, surudes vägivaldselt maha Gruusias toimuvad legitiimsed protestid.

"Gruusia rahvas võib oma õiguste eest seista, sest nende võimupartei on valetanud pikaajaliselt ja süstemaatiliselt oma rahvale ning inimestel on õigus protestides näidata oma meelsust. Protestijate vastu suunatud vägivald on ebaproportsionaalne ning inimõiguste vastane," ütles Tsahkna.

Muu hulgas kehtestati sanktsioonid Bidzina Ivanishvilile, kes on Gruusia võimuerakonna Gruusia Unistus auesimees. Ivanishvilit peetakse Gruusia valitsuse poliitika tegelikuks kujundajaks, kes seeläbi vastutab Gruusias läänemeelsete inimeste vastu suunatud repressioonide eest. Lisaks sai sanktsioonid Gruusia siseminister Vakhtang Gomelaur.

Lisaks lähevad sanktsioonide alla Shalva Bedoidze (Gruusia asesiseminister), Giorgi Butkhuzi (Gruusia asesiseminister), Ioseb Chelidze (Gruusia asesiseminister), Aleksandre Darakhvelidze (Gruusia asesiseminister), Vakhtang Gomelauri (Gruusia siseminister), Mirza Kezevadze (Gruusia siseministeeriumi eriülesannete osakonna asedirektor), Zviad Kharazishvili (Gruusia siseministeeriumi eriülessanete osakonna direktor), Teimuraz Kupatadze (Gruusia siseministeeriumi keskkriminaalpolitsei osakonna direktor), Mileri Lagazauri (Gruusia siseministeeriumi eriülesannete osakonna asedirektor), Vaja Siradze (Gruusia siseministeeriumi patrullpolitsei osakonna direktor).

Samuti kohaldasid sissesõidukeelu Läti ja Leedu.