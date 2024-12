Gruusias jätkusid valitsusvastased meeleavaldused

Thbilisis olid kümned tuhanded inimesed juba viiendat ööd järjest kesklinna tänavatel, väljendades rahulolematust valitsuse poliitikaga. Politsei püüdis taas protestijaid jõuga takistada, kasutades nende vastu veekahureid ja pisargaasi, meeleavaldajate füüsilist ründamist ja vahistamisi. Meeleavaldajad vastasid pürotehnikaga ja barrikaadide ehitamisega.

Väljaanne Georgia Today kirjutas, kuidas meeleavaldajad lahkusid varahommikul kesklinnas peatänavalt Rustaveli prospektilt teistele tänavatele, et võimaldada puhastusteenistusel see tööpäevaks korda seada.

Protestijad on positiivses meeleolus ja kartmatud ning mõned ehitavad uutesse kohtadesse barrikaade, et olla valmis politseinike rünnakuks, märkis Georgia Today.





Väljaanne Civil Georgia kirjeldas, kuidas öösel kella kolme paiku ilmusid politseinike kõrvale ka ilma eraldusmärkideta tumedates riietes mehed, kes ründasid väiksematesse rühmadesse kogunenud protestijaid.

Gruusia siseministeeriumi teatel on protestide käigus vahistatud 224 inimest, kuid sõltumatut kinnitust sellele ei ole.

Gruusia korruptsioonivastases vabaühenduse töötaja Katie Šošiašvili kirjutas esmaspäeva hilisõhtul, et protestid on lisaks Thbilisile toimumas ka Batumis, Kobuletis, Ozurgetis, Lantšhutis, Tšohhhatauris, Potis, Zugdidis, Tšhorotskus, Tsalendžihhas, Martvilis, Džvaris, Kutaisis, Kharagaulis, Tkibulis, Dmanisis, Boržomis, Ahhaltsihhes, Khašuris, Duštis, Goris, Karelis, Telavis, Lagodehhis, Gurjaanis, Kvarelis, Ahmetas ja Rustavis.

Meeleavaldused on pealinnas Thbilisi ja teistes suuremates Gruusia linnades toimunud alates neljapäeva õhtust. Protestid puhkesid pärast seda, kui riigi peaminister teatas, et lükkab kuni 2028. aastani edasi läbirääkimised Euroopa Liiduga ühinemise üle. Otsus järgnes sellele, kui Euroopa Parlament kuulutas oktoobris peetud Gruusia parlamendivalimised ebaausateks ning kutsus korraldama uusi valimisi sõltumatute vaatlejate kontrolli all.