Galerii: Tallinnas oli meeleavaldus Gruusia EL-iga liitumise toetuseks

Meeleavaldusel osalejad protestisid Gruusia valitsuse otsuse vastu peatada Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimised 2028. aastani.

"Avaldame solidaarsust kõigi avalike ja erasektori esindajatega, kes avalikult vastustavad praeguse valitsuse püüdlust viia Gruusia tagasi Venemaa mõjusfääri," ütlesid meeleavalduse korraldajad Gruusia Majast Eestis.

Gruusia Maja mõistis 28. novembril Gruusias toimuva hukka: "Usume, et Gruusias toimuv ja Gruusia valitsuse tehtud otsused on vastuolus riigi Euroopa-integratsiooni kursi ja Gruusia põhiseadusega. Seetõttu toetame Gruusia presidendi 28. novembri avaldust ja nõuame, et Gruusia suursaadik Eestis Zurab Khamashuridze võtaks selge seisukoha ja distantseeruks Gruusia valitsuse läänemeelsuse vastasest kursist. Vastasel juhul lõpetab Gruusia Maja alates 2. detsembrist 2024 igasuguse koostöö Gruusia saatkonnaga Eestis."

Gruusia kultuuriseltside maja esimees Levan Gorelashvili ütles "Ringvaates", et Gruusia saatkonna ette kogunes umbes 100 inimest.

"Meil oli tähtis aru saada, mida Gruusia saatkond kogu sellest teemast arvab ja mõte oligi koguneda saatkonna ees, et öelda nendele oma mõtteid, et me ei ole rahul sellega, mis Gruusias toimub, mida valitsus teeb ja tahame aru saada, kas nad on rahva poolt või on ikka valitsuse poolt," sõnas Gorelashvili.

"Kui keegi meiega ei võta ühendust, siis Gruusia maja saadab omalt poolt kirja, kus me kirjutame seda, mida me arvame kogu sellest teemast," lisas ta.

Gruusias on meeleavaldused toimunud alates neljapäeva õhtust. Protestid puhkesid pärast seda, kui riigi peaminister teatas, et lükkab kuni 2028. aastani edasi läbirääkimised Euroopa Liiduga ühinemise üle. Otsus järgnes sellele, kui Euroopa Parlament kuulutas oktoobris peetud Gruusia parlamendivalimised ebaausateks ning kutsus korraldama uusi valimisi sõltumatute vaatlejate kontrolli all.