Merz kaldub Ukraina toetamise küsimuses roheliste poole

Saksamaal toimuvad veebruaris valimised ning suure tõenäosusega saab järgmiseks kantsleriks Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Friedrich Merz. Saksa rohelised tahavad suurendada Ukraina toetamist ning Merz ütles, et välispoliitikas on CDU-l rohelistega rohkem ühist kui sotsiaaldemokraatidega (SPD).

Saksa kantsler Olaf Scholz on Ukraina toetamisel jäänud vaoshoituks, Scholz ei ole suutnud Ukrainale anda ka Tauruse rakette. Kriitikud leiavad, et Scholz on nõrk ja jõuetu juht, vaatamata sellele, et Saksamaa on suuruselt teine Ukraina toetaja USA järel.

Saksamaa rohelised leiavad samas järjepidevalt, et riigi panus Ukrainale peaks olema veel suurem.

Saksa väljaanne Bild uuris nüüd praeguselt opositsioonijuhilt Merzilt, kellega ta saaks pärast föderaalvalimisi teha kõige paremini koostööd.

"Välis- ja julgeolekupoliitikas on rohelistega kindlasti rohkem ühist kui SPD-ga," vastas CDU juht.

Samas tõi Merz välja, et majandusega seotud küsimustes lähevad tema ja CDU vaated rohelistest lahku. "Vajame põhimõttelist kursimuutust," ütles Merz, lisades, et viimane sõna jääb valijatele.

Merz lubas võidelda iga hääle eest ning ütles, et pärast valimisi peab ta kõnelusi teiste tsentristlike demokraatlike parteidega, kuidas saavutada siis vajalik kursimuutus.

Ka roheliste partei juht Franziska Brantner andis nädalavahetusel märku, et Venemaad puudutavates küsimustes on rohelistel CDU-ga suurem ühisosa kui Scholzi SPD-ga. Roheliste teine liider Felix Banaszak jõudis veel ka kritiseerida Scholzi ja SPD Ukraina suunalist poliitikat, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau"

"Ma märkan, et CDU toetab meie positsiooni seal tugevamalt kui teised poliitilised jõud seda praegu Berliinis teevad," ütles Banaszak.