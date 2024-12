Suursaadik: kui Lõuna-Korea president ise ei taandu, tuleb rahvas tänavaile

Lõuna-Korea president Yoon Suk-yeol kuulutas teisipäeval ootamatult välja sõjaseisukorra, kuid see pälvis laialdase hukkamõistu ja seetõttu tühistas ta oma otsuse peatselt. Nüüd süüdistab opositsioon presidenti riigipöördekatses ning nõuab, et ta tagasi astuks.

Schwede ütles ERR-ile, et neid, kes arvavad, et presidendi otsus sõjaseisukord välja kuulutada oli õige samm, on kindlasti väga vähe.

"Tänaste varajaste hommikutundide sündmused on tegelikult ühiskonna konsolideerinud üpris tõenäoliselt selle nimel, et sundida president tagasi astuma või tagandamisprotseduuri alustama," lausus ta. "Pole kahtlustki, et see oli väga suur šokk suurele osale ühiskonnast ja muidugi tõi paljudele meelde ka umbes 40 aasta tagused sündmused 1980-ndatest, kui Lõuna-Korea oli veel autokraatlik riik".

Edasise sündmuste arengu kohta ütles Schwede, et see on tundide ja päevade küsimus: praegu toibub ühiskond šokist ja paneb eeldatavasti seejärel seljad kokku. Ametiühingud on otsustanud meeleavalduste kasuks, kuni president pole tagasi astunud.

Schwede sõnul meenutab olukord talle 2016.-2017. aastal toimunut – toona tagandati täpselt samal viisil president Park Geun-hye ja surve tuli just rahva poolt, kui tänavatele tulid tohutud massid.

"Nii et võib arvata, et kui president seda otsust kiiresti tee või kui ta vastustab

tagandamisprotseduuri või otsust rahvusassamblee poolt, siis ilmselt rahvas tuleb tänavatele," prognoosis suursaadik.

Kuidas Lõuna-Korea poliitiline kriis mõjutab üldist Kaug-Ida julgeolekuolukorda, arvestades naabruses asuvat Põhja-Koread, aga ka Taiwani, millel on keerulised suhted Hiinaga, on Schwede sõnul praegu ebaselge.

"Arvata võib, et Põhja-Korea seda hetkel ära ei kasuta, sest mõneti iroonilisel moel on see olukord neile kasulik. Nad on kindlasti selle poolt, et praegune president ametist vabaks saaks," tõdes ta.

Schwede lisas, et pikas perspektiivis võib arvata, et igasugune segadus Lõuna-Koreas on nii Põhja-Korea kui ka Venemaa huvides, et maailma riikide ja partnerite tähelepanu Korea poolele suunduks.