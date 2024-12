Finnair tühistab järgmisel nädalal sadu lende

Kokku jääb ära umbes 300 lendu, mis puudutab enam kui 30 000 reisijat, vahendasid ERR-i raadiouudised laupäeval.

Streik ei mõjuta Norra (Nordic Regional Airlines) lende ega ka paljusid Finnairi lende Kesk-Euroopasse.

"On kahetsusväärne, et Soome lennufirmade pilootide liit valis läbirääkimiste asemel streigi. See rikub tuhandete meie klientide reisiplaanid jõuluhooaja eel. Teeme kõik endast oleneva, et aidata oma kliente selles keerulises olukorras nii palju kui võimalik ja pakkuda alternatiivseid lende võimalikult paljudele reisijatele," ütles Finnairi operatiivjuht Jaakko Schildt.

Finnair on sunnitud tühistama umbes 140 lendu 9. detsembril ja umbes 150 lendu 13. detsembril. Täielik nimekiri tühistatud lendudest on saadaval SIIN.