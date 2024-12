Eesti instruktorid õpetavad Inglismaal Ukraina sõdureid

Ühendkuningriigi juhitud operatsioonil Interflex õpetavad lääne instruktorid Ukraina sõdureid. Kursus on lühike ja intentsiivne, kuid Eesti instuktorite sõnul on ukrainlased selle lõpuks paremini valmis kui Vene sõdurid kellega nad rindel vastamisi lähevad.

Kokku on missiooni Interflex raames väljaõppe saanud juba üle 50 000 Ukraina sõduri, osad neist Eesti instruktorite käe all.

"Õpetatakse kuidas varustust kokku panna, õpetatakse kuidas erinevates kliimatingimustes, metsas, öösel ennast riietada, kuidas öösel magada, kuidas öösel süüa teha, kuidas üldse katelookist süüa teha. Relvakäsitlemisoskused – kuidas lamades laskeasendis, kuidas püsti, kuidas põlvelt," rääkis Eesti kontingendi ülem Arvo Kaljupulk.

Paljude ukrainlaste jaoks on see esimene kord kui nad sõduri varustuse selga tõmbavad või relva kätte võtavad. Seitsme nädala jooksul harjutavad uued sõdurid ka haavatute eest hoolt kandma, linnalahingus ellujäämist ja palju muud, mille õppimiseks Eestis on ajateenijatel mitu kuud.

"Kui vaadata selle kursuse intentsiivsust, siis me Eestis sellist intentsiivsust ei paku. Arvestame sellega, et nendel õppuritel siin on kaks või kolm vaba päeva. Nende vabade päevade jooksul õpetavad nende enda instruktorid neid. Põhimõtteliselt nende 35 päeva jooksul neil puhkepäevi ei ole," selgitas Kaljupulk.

Inglismaal on väljaõppe andmine turvalisem kui Ukrainas, aga ka seal on tajuda Moskva silmi. Väljaõppelaagrite asukohad on salajased, Ukraina sõdurite ja kõigi instruktorite nägusid näidata ei saa. Seda enam on selge, et see ei ole vaid tavaline õppus, et olla valmis – eesmärk on aidata sõdivat Ukrainat nii palju kui võimalik.

"Ühendkuningriigi kui Interflexi juhtriigi jaoks on koos kõigi meie partneritega tõeliselt tähtis, et suudame pakkuda umbes kümnendiku kogu Ukraina väljaõppemahust," ütles Briti suursaadik Eestis Ross Allen.

Eriti praegu, kui Ukrainal on sõdurite värbamisega raskusi, on hea väljaõpe tähtis.

"Venemaal võib olla ülekaal inimeste arvus ja siin me ei saa palju teha, aga me saame anda Ukrainale paremuse kvaliteedis. Me saame teha nii, et iga Ukraina sõdur peab kauem vastu ja loomulikult soovime, et nad elaksid selle konflikti üle ning samas oleks vastase jaoks ohtlikumad: palju efektiivsemad sõdur-sõduri vastu olukorrdades.," kommenteeris Allen.

Tänavu juunis alustas Ühendkuningriigis oma missiooni juba kolmas Eesti instruktorite rühm, kelle ülesandeks on Ukraina sõdurite koolitamine.

Eesti otsustas tänavu jaanuaris liituda Ühendkuningriigi juhitava väljaõppemissiooniga Interflex, mille käigus antakse Ukraina kaitseväelastele sõduri baaskoolitust. Lisaks Eestile osalevad Interflexi väljaõppemissioonil ka Põhjamaad, teised Balti riigid, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada ja Kosovo.

Aasta tagasi ütles kaitseministeeriumi esindaja ERR-ile, et Eesti on kahe aasta jooksul muude missioonide raames välja õpetanud 1300 Ukraina sõdurit.